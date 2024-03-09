金狼獎／Lulu黃路梓茵露背比基尼上台！火辣換裝秀全場看傻
第一屆金狼獎頒獎典禮於今（9）日在三創登場，由Lulu黃路梓茵擔任主持人，典禮於晚間6點20分開始，主持人Lulu黃路梓茵一現身就穿著比基尼現身，在頒獎典禮上突然上演換裝秀，當場拍起MV，以逗趣的方式呈現金狼獎主題。
記者吳雨婕／台北報導
頒獎典禮以影片《你以為你在拍MV喔？》作為開場，由一群女學生穿著制服熱舞、一個女生坐在計程車上聽歌聽到哭等，帶出幕後工作者拍攝MV的日常工作。接下來身穿連身性感露背比基尼、披著薄紗的Lulu黃路梓茵現身舞台，搭配沈文程歌曲〈飄撇的𨑨迌人〉MV，底下還有導演真的拿著大聲公，指導Lulu的一舉一動，她也極為配合的一下熱舞，一下又換上白色西裝，一旁的工作人員配合拿著人工花；然後Lulu又換上米色外套，工作人員則是在現場丟落葉，最后則是Lulu圍上圍巾，假裝自己走在雪地上。
隨著導演的一句「Cut」，表演終於結束，Lulu已經完全氣喘吁吁，她妙語如珠的說：「來賓請掌聲鼓勵，人客啊，掌聲催落，我要聽到尖叫聲，多謝大家，我們是第一屆金狼獎，可能有點不可考的音樂錄影帶，可能就是爸媽那時候的伴唱帶，反正第一屆要怎麼搞就怎麼搞。」同時每個典禮最在意的就是超時問題，Lulu不忘出言提醒：「珍惜生命，把握時間。」
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