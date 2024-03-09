孫藝真IG罕見「曬恩愛」！對象竟非老公玄彬 四肢特徵露端倪
南韓女神孫藝真2021年元旦公開認愛「南韓4大公共財」之一的玄彬，2人交往隔年就結婚，年底馬上迎來寶貝兒子「小甜豆」，一家三口十分甜蜜且幸福，孫藝真時常在IG上曬「老公視角」的照片，但2人鮮少合影入鏡。昨（8）日孫藝真罕見地在IG上曬恩愛，然而對象卻不是老公玄彬，眼尖的粉絲很快就認出那是她的兒子「小甜豆」，「小甜豆」肉感十足的四肢，讓粉絲們紛紛留言直呼超級可愛！
記者張一笙／綜合報導
只見孫藝真在社群曬出多張照片，第一張是孫藝真白皙的纖纖玉手，黑色的指甲油搭配粉紅方格點綴，指骨上還有毛毛蟲、鬱金香、彩虹以及笑臉等彩繪圖案。往後滑後只見照片變成肉感十足的短短小手與小腳，上面印著小熊、小貓、小狗、哭臉等彩色圖案，即便沒有任何文字，粉絲們都能從四肢的特徵搭配過往孫藝真的發文紀錄，認出這是「小甜豆」的手腳，更能從照片中感受到母子間的溫馨。
孫藝真IG發文短短不到24小時，已經突破113萬人點讚，不少粉絲都在底下留言：「超級可愛！」、「我已經被融化了。」、「我的天啊，他真可愛！」、「我受不了了。」甚至有粉絲愛屋及烏、誇張地說：「我已經看到這孩子繼承父母，成為下一位偉大演員了！」
孫藝真與玄彬2人在合作《愛的迫降》時相識，隨後相戀並結婚生下「小甜豆」，雖然孫藝真時常在IG上曬娃，但從未公開過兒子長相。雖說如此，仍有不少網友引領期盼，希望有一天可以看到帥氣玄彬和美麗孫藝真的愛的結晶。
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