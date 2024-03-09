輝達股價單日震盪逾10% 謝金河示警風險增：飛龍在天到亢龍有悔
輝達（NVIDIA）8日在美股的表現宛如三溫暖，開盤先上漲5％，股價創下974美元新高，但盤中卻反轉重挫，最終收跌5.55％，單日高低震盪超過10％，也讓輝達市值一日內蒸發1300億美元。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這正好印證了一個現象，「當市場所有的人都來的時候，股價可能就亢龍有悔了」。
記者倪浩軒/綜合報導
謝金河今（9）日在臉書發文表示，台股上兩萬，對於多數投資人來說，大家都有不一樣的感受，這很合理。在美國股市也是如此，去年的漲勢在科技七雄，今年Tesla慘不忍睹，接著Apple也不支，漲勢集中在AI5，今天Nvidia衝到974美元，市值達到2.435兆美元，已經直逼Apple的2.615兆美元，「這個飛龍在天，很快就亢龍有悔，股價反轉下跌到875.28美元，跌了51.41美元。」
不光是輝達，謝金河進一步指出，Smci也從1229跌到1140美元，TSMC Adr最高到158.4美元，收盤146.3美元，ASML下跌53.06美元，Avgo公布首季業績衰退65％，股價下跌98.29美元。「這一波所有飛龍在天的AI相關族群，都因為漲幅過大而變成亢龍有悔，接下來的調整難免」。
謝金河表示，「這幾天，有好幾個朋友傳簡訊問我，台積電可不可以買？我實在不知道怎麼回答！這個時候正印證一個現象：瘦田無人耕，耕開有人爭！的道理。當市場所有的人都來的時候，股價可能就亢龍有悔了」。
謝金河最後結論，這一波全球股市的漲勢愈來愈集中，也可以看出市場走偏鋒，風險漸增。不過，AI帶來的全球算力革命仍方興未艾，台灣是AI創新的全球後勤基地，重要性正與日俱增，台積電市值大增，會帶出台灣很多新產業，「這次Nvidia市值超過沙國石油公司Armco，也代表算力時代的晶片重要性已遠遠超越石油！」