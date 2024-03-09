東超／林書緯稱讚安養團隊配合像「馬刺」 萊恩：球員非常自律
新北國王昨日在東超四強戰不敵千葉噴射機，明日將要和安養赤紅火箭對決，昨天攻下全隊最高21分的林書緯今（9）日受訪時表示，安養隊有很多出色的射手，投籃就像在上籃一樣準，團隊配合與NBA聖安東尼奧馬刺隊一樣流暢，明天的比賽需要在掐斷對手轉移球和創造空間上做得更好。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
國王隊上一場錯失晉級冠軍的機會，下一場則要為季軍和25萬美元獎金而努力。他們將對決實力出色、上一季拿到「雙料冠軍」的安養赤紅火箭。
林書緯認為國王隊需要認真去應對這個危險的對手，「我們得施加更多壓力，他們球隊投籃很準，出手空檔球像在上籃，團隊籃球打得很好，就像馬刺隊一樣，我們需要阻止他們轉移球，減少對手的團隊配合，不讓他們創造空間。」
而萊恩則表示自己知道安養是KBL和東超去年的冠軍球隊，也是一支非常有紀律的隊伍，自己在7年前曾受邀去那裏幫忙訓練，球隊每一名球員都很自律，一天練三餐，很多球員幾乎就住在球場裡。
「安養是支不能低估的球隊，即便他們昨天輸了。明天的比賽會很艱難，我們會試著贏下比賽。」對於明天的球員名單，萊恩則說自己還沒決定，明天會試著發布。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁