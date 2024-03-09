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日本公務員被控「上班摸魚」遭處分！投訴內容曝光卻引發兩方論戰

▲日本大阪市一位男性公務員，被同事投訴上班摸魚後遭到處分，投訴內容包括上班時間去微波便當，下班前30分鐘就關電腦。示意圖，與當事人無關。（圖／取自Pixabay）
▲日本大阪市一位男性公務員，被同事投訴上班摸魚後遭到處分，投訴內容包括上班時間去微波便當，下班前30分鐘就關電腦。示意圖，與當事人無關。（圖／取自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

日本大阪市一位男性公務員，被同事投訴上班摸魚後遭到處分。投訴內容包括，頻繁在上班時間用微波爐加熱午餐，且在下班前30分鐘就已經關掉電腦。事情曝光後，引發日本網友熱議，不少人認為這些行為似乎沒有那麼嚴重。

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根據日媒報導，該位被投訴的男性公務員年約60多歲，任職於大阪市水道局。水道局表示，於2023年4月接獲內部通報，有人投訴該男上班摸魚。

經過調查後，發現該男確實經常在每天上午11點15分左右的工作時間，就會離開座位去茶水間微波便當，光是2022年4月至2023年6月期間就發生多達188次。

另外，該男在2022年4月至2023年1月間，每天在下班前30分鐘就已經關掉電腦，並在下班前5分鐘就準備好離開。該男被約談後，也對上述一系列行為坦承不諱，於是遭到文書警告處分。

然而，由於該男所謂的摸魚行為似乎並不算特別嚴重，新聞曝光後甚至吸引不少日本網友替他叫屈，紛紛留言表示「如果是在我公司，下班前5分鐘就準備好要回家，不會有什麼問題」、「下班前30分鐘關電腦怎麼了，他說不定可以處理一些不需要電腦的工作啊」、「因為在日本所以遭受處分，不知道在國外會怎樣」、「提前微波便當可能只是不想等到午休時間排隊吧」、「那工作時間要去抽菸的人是不是都該被投訴摸魚」、「與其在乎這個，員工的工作績效如何才更該被重視吧」。

另外也有網友認為，「應該是被年輕同事投訴的，很多年輕人看不慣職場內的這些老屁股」、「如果他所在的是一個分工合作的團隊，這些問題被人看不慣就很正常」、「單獨看這些事確實是小事，但說不定還有其他更嚴重的錯誤水道局沒公佈」。

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