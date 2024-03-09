大鑫「琢寓」萬坪公園第一排 今辦動土音樂會敦親睦鄰
台中捷運綠線帶動軌道經濟效益，近期北屯都心推案不斷。大鑫開發建設推出位於四維國小捷運站旁、正對萬坪北屯公園第一排的新案「琢寓」，今日吉時開工動土。特別的是，不僅邀來樂團辦音樂會敦睦鄰里，還捐助霧峰區四德國小教育發展基金，別開生面的動土儀式，為預售傳捷報喜上加喜。
記者金武鳯/台中報導
深耕建築理念與公益的大鑫開發建設，新近推出的「琢寓」建案，由於擁有捷運與萬坪公園二大優勢，進場一個月來，賞屋人潮不斷，不僅銷售傳捷報，成交均價更站穩6字頭。今日舉辦動土儀式，為呼應「琢寓」質感公園寓所特質，特別邀來台中圓滿室內樂團辦一場動土音樂會，用跳脫傳統、同時能與新案特色相結合的方式進行，大獲好評。此外，大鑫還集結賓客致贈的禮金，加碼捐助四德國小弱勢學生教育基金，也落實了大鑫熱心公益的社會責任。
堅持以職人精神打造建築的大鑫開發建設，看準文心路一路向北的建設利多與交通、生活等機能的便捷性，挾帶TRAA國際建築獎的理念深度，在北屯公園第一排角地推出坐落城心雙商圈的黃金地段新案「琢寓」，為一棟地上15層、地下4層大樓，全棟外觀採類玻璃帷幕搭配石材，規劃29~39坪的2~3房訂製精裝修產品。
凱爾建築代銷負責人簡立凱提到，為了讓住戶對於公園捷運宅的感受最大化，客廳空間特別以超越業界水平的尺度，配備北屯區首見近8米大面寬玻璃落地窗，在家不出門也能輕鬆遠眺萬坪綠意，中部少見的「紐約風格式寓所」，開案1個月來，吸引不少首購族，甚至連台北客都南下前來賞屋。
大鑫開發建設董事長劉育明指出，由於北屯都心精華建地已經相當稀少，更不用說公園第一排的空地；不僅如此，市府為因應北屯區內人車大量增加、停車位不足的需求，斥資6億元推動北屯兒童公園地下停車場工程，預計將於114年初開工施作，未來將可供應汽車220席、機車128席。對住戶來說，是一大好事，未來即使有訪客來訪，也不用擔心市中心停車困難的問題！