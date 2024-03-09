金狼獎／梁朝偉、吳慷仁全落馬！朱軒洋擊退雙影帝 抱走最佳演員
MV界年度盛事第1屆金狼獎今（9）日舉行，由朱軒洋、袁澧林主演的楊乃文MV〈說不出口〉，獲得最佳演員獎，擊敗〈社交恐懼癌〉陳奕迅、梁朝偉；拍原子邦妮〈給我一杯快樂水〉MV的吳慷仁。
記者羅凌筠／台北報導
〈說不出口〉由《當男人戀愛時》殷振豪導演操刀，以時下頗具話題的交友模式「純抱睡」為題材，劇情講述透過網路交友認識的直球女遇上木頭男，見面過程所發生一連串「很雷」行為，讓原本看似簡單容易的擁抱，多了許多意外插曲。
導演殷振豪覺得朱軒洋身上有一股單純憨厚的氣質，很符合腳本裡男主角耿直卻帶點呆萌，而且又不懂情趣的大男孩形象。袁澧林表示，之前對朱軒洋的印象以為他應該是個活潑的男生，沒想到拍攝當天他這麼害羞，「都是我的話比較多，我的反應比較豐富，對戲的時候常常在想他怎麼這麼害羞？可能也跟角色的設定有關吧。」
得獎時殷振豪導演上台代領，朱軒洋不改省話本色，酷酷感謝寫歌的伍佰及歌手楊乃文，袁澧林開玩笑說：「謝謝朱軒洋，下次在片場希望可以5小時內破冰。」
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