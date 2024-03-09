再次打臉馬克宏！德國防長籲停止討論「派兵至烏克蘭」：沒人願意
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上個月稱不排除北大西洋公約組織（NATO）國家派兵至烏克蘭的可能，事後遭到美國與多數北約盟國發聲打臉，稱沒有派兵計畫。不過，馬克宏昨（8）日仍堅稱法國不排除以任何方式支援烏克蘭，對此，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）重申「沒有人願意在烏克蘭部署軍隊」，更直言關於這件事情的討論可以停止了。
記者倪浩軒/綜合報導
根據烏克蘭媒體報導，佩斯托瑞斯目前正在芬蘭進行訪問，並與芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）會談後召開聯合記者會。當再次被問到馬克宏不排除派兵至烏克蘭的建議時，佩斯托瑞斯表示「沒有人真的願意在烏克蘭部署軍隊」，更強調關於這件事情的討論應該可以停止了。一旁的哈卡寧也表示認同，指出沒有國家願意讓自己的部隊前往烏克蘭的土地。
佩斯托瑞斯表示，西方盟友需要做的是提供烏克蘭彈藥與裝備，佩斯托瑞斯也指出，德國現在已經是烏克蘭的第二大軍援國，光今年就提供了價值75億歐元的軍援，包括烏克蘭亟需的防空系統、火砲、彈藥。
在被質疑這些軍援中並未包括長程巡弋飛彈「金牛座」飛彈時，佩斯托瑞斯解釋長程飛彈不是俄烏戰爭中的決定性因素，且德國不會跨越那條「成為戰爭參與者的界線」。烏克蘭多次要求德國提供射程可達500公里的金牛座飛彈，不過德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已明確拒絕這項提議，因為不想被捲入與俄羅斯直接衝突。