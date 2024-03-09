好市多金條賣超好！現在又開賣銀幣　專家揭背後用意：與通膨無關

再次打臉馬克宏！德國防長籲停止討論「派兵至烏克蘭」：沒人願意

▲德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，「沒有人願意在烏克蘭部署軍隊」，更直言關於派兵至烏克蘭的討論可以停止了。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，「沒有人願意在烏克蘭部署軍隊」，更直言關於派兵至烏克蘭的討論可以停止了。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上個月稱不排除北大西洋公約組織（NATO）國家派兵至烏克蘭的可能，事後遭到美國與多數北約盟國發聲打臉，稱沒有派兵計畫。不過，馬克宏昨（8）日仍堅稱法國不排除以任何方式支援烏克蘭，對此，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）重申「沒有人願意在烏克蘭部署軍隊」，更直言關於這件事情的討論可以停止了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據烏克蘭媒體報導，佩斯托瑞斯目前正在芬蘭進行訪問，並與芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）會談後召開聯合記者會。當再次被問到馬克宏不排除派兵至烏克蘭的建議時，佩斯托瑞斯表示「沒有人真的願意在烏克蘭部署軍隊」，更強調關於這件事情的討論應該可以停止了。一旁的哈卡寧也表示認同，指出沒有國家願意讓自己的部隊前往烏克蘭的土地。

佩斯托瑞斯表示，西方盟友需要做的是提供烏克蘭彈藥與裝備，佩斯托瑞斯也指出，德國現在已經是烏克蘭的第二大軍援國，光今年就提供了價值75億歐元的軍援，包括烏克蘭亟需的防空系統、火砲、彈藥。

在被質疑這些軍援中並未包括長程巡弋飛彈「金牛座」飛彈時，佩斯托瑞斯解釋長程飛彈不是俄烏戰爭中的決定性因素，且德國不會跨越那條「成為戰爭參與者的界線」。烏克蘭多次要求德國提供射程可達500公里的金牛座飛彈，不過德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已明確拒絕這項提議，因為不想被捲入與俄羅斯直接衝突。

 

蒲亭國情咨文警告核戰恐爆發：若西方國家派兵到烏克蘭將引發風險

特斯拉德國工廠因附近電塔遭縱火被迫停擺！環保組織聲稱犯案

七龍珠享譽國際！法總統馬克宏也是鳥山明粉絲　公開秀簽名畫哀悼

俄烏戰爭兩週年　澤倫斯基發表演說：繼續戰鬥！烏克蘭一定會贏

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞