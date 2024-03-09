外媒披露趙小蘭妹妹溺斃原因！駕特斯拉打錯檔 連人帶車衝入池塘
美國前運輸部與勞工部長趙小蘭（Elaine Chao）的妹妹、福茂集團（Foremost Group）董事長兼執行長趙安吉（Angela Chao），2月在德州的一間私人牧場中溺斃，警方初步調查後稱是「非典型意外」，會先依刑事案件調查以確認無涉犯罪。而外媒最新報導透露，趙安吉駕駛特斯拉時打錯檔，連人帶車墜入池塘，生前最後一刻曾瘋狂打電話給友人求助，不幸仍無法逃出車外。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合媒體報導披露趙安吉死亡的細節，她於2月9日邀請多位好友在她位於德州的私人牧場度假，以慶祝農曆新年。而在11日深夜時分，趙安吉要從牧場中的別館移動到主屋時，雖然兩處相隔不遠，但由於天氣寒冷於是決定開車。不料疑似因為夜色漆黑，趙安吉要將車輛調頭時，誤打入倒車檔，導致汽車一路後退衝下池塘。
在車子沉入水中的幾分鐘內，趙安吉在車上打電話給友人求救，當時在牧場的主人與其他人士也察覺狀況不對，紛紛過來協助，還有人跳入池塘。但一直到24分鐘後，消防人員才趕到現場，第一時間試圖把車拖起又因纜線不夠長失敗。等到救護人員潛入水中將趙安吉救出時，趙安吉已經失去生命跡象，急救後也回天乏術。
專家表示，當駕車不慎落水時，便應立即打開車窗逃生，若錯過落水的黃金第一分鐘，等到水位過高，就只能從車內打破車窗來逃生。然而，趙安吉當天駕駛的是安裝強化玻璃的特斯拉Model X，要靠自己在水下打破車窗非常困難。
關於趙安吉的死，目前當地警方仍在調查，美國媒體雖然搶先披露來龍去脈，不過詳細案情仍以警方說法為準。