不滿以色列？拜登疑「忘記麥克風沒關」　揚言跟納坦亞胡「攤牌」

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在結束國情咨文之後，拜登下台與科羅拉多州民主黨參議員班奈特（Michael Bennet）、國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國交通部長皮特（Pete Buttigieg）等人進行簡短交談。不過卻因為拜登的麥克風沒關，讓這段談話被意外錄下。
從民主黨顧問赫基特（Sawyer Hackett）上傳到社群媒體的一支影片中可以看到，班奈特向拜登祝賀完成演說，並表示有必要繼續敦促以色列允許更多人道援助進入加薩。對此，拜登表示，「我告訴他，『比比』（Bibi，納坦雅胡），別再這麼做，你和我已『來到耶穌面前』（Come to Jesus）了。」後續有一名總統幕僚發現攝影機在拍，於是上前提醒拜登。拜登隨即說了一句，「我的麥克風還沒關。好，就這樣」。
「來到耶穌面前」是美國俚語，指的是打開天窗說亮話，有攤牌之意。
當拜登準備搭乘空軍一號（Air Force One）前往費城時，有記者問及這件事情，起初拜登還否認稱「我沒這麼說」，在記者追問之後，拜登才稱「你們這些人偷聽我講話。」
過去多年來，拜登也曾失言或在無意間說了一些話，以為沒有旁人聽到。目前不清楚他這次是是否真的又在不經意間被錄下談話，或只是利用這個機會向納坦雅胡釋出訊息。
由於以色列減緩援助卡車運輸，美國已開始在加薩空投物資，也正規劃建造臨時碼頭，透過海路運送物資到加薩。