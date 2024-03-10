中國核電廠排水含氚量　最多達日本福島第一核廠9倍

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位於中國浙江省的秦山核電廠2022年排出的含氚量為202兆貝克，是福島第一核電廠排放的核處理水含氚量的9.1倍。
報導說，中國以日本東電福島第一核電廠核處理水含有其他放射性物質為由，持續反對福島第一核電廠核處理水排放入洋，與日本的主張無交集。中國也因此事全面禁止進口日本的水產品，問題難解決。
福島第一核電廠在2011年3月遭受311大地震（日本稱東日本大地震）帶來的海嘯侵襲，造成廠內1號機、2號機及3號機爐心熔毀。為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出「汙染水」，並以每天約90噸的速度持續累積。
東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。截至2023年6月29日止，核處理水的貯存槽已約千座，總量約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸。
東電自2023年8月24日開始將核處理水排放入海，上個月28日開始進行第4批次排放，是日本2023會計年度（至2024年3月31日為止）的排放作業計畫，第4批次排放作業至本月16日左右為止，計畫排放核處理水7800噸。2023年度4批共排放3萬1200噸（2023年8-9月7788噸、10月7810噸、11月7753公噸）。
東電2021年曾進行模擬試算，若階段性將核處理水排放入海，最快也要到2051年度才可能排放完畢。
日本一般核電廠產生的含氚水排放入海時，標準值是每公升不超過6萬貝克。東電在排放前會先把核處理水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，是日本境內標準的1/40。
各國對氚的容許值不同，以飲用水含氚上限值來看，世界衛生組織（WHO）標準為每公升1萬貝克。因此，日本排放入海標準約WHO提出國際標準的1/7。
福島第一核電廠自從核處理水排放入海以來，日本政府、國際原子能總署（IAEA）都認定核處理水的排放符合全球安全標準。（編輯：陳承功）1130310