自己人住不起！日本飯店房價狂漲　上班族怨嘆：1萬差旅費也不夠

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中新宿便是一個因為住宿價格飆升，而成為「無法住宿」的地區之一。不動產數據分析公司CoStar集團旗下的STR數據顯示，商務飯店等低價飯店在2023年的ADR較2019年上漲10%。從2023年結合低價飯店和城市飯店等中價飯店的ADR成長率來看，若以城市劃分，東京的成長率最高，與2022年相比增長了62%。 其次則為大阪，增幅為44%，福岡緊隨在後，增幅為41%。
報導指出，APA集團在2024年1月平均客單價比2019年貴13%，Super飯店2023年的客單價比前一年漲25%。
由於日幣貶值的關係，即使飯店房價上漲，對於外國觀光客來說，較不會受到影響。2月下旬的平日中午前，就能看到許多外國遊客正在等待飯店櫃檯退房以及寄存行李。一名來自澳洲的旅客表示，「住宿費大約1晚3萬日圓（約台幣6384元），我們來3個禮拜約60萬日圓（約台幣12.7萬元）。我覺得住宿費這樣算是很正常。」
但對於不少日本人來說，無論出差或是到外地看演唱會、旅行都會因此受到影響。一名家住福岡的33歲女性定期會到東京追星，但往往苦惱著住宿費太高，連假等特別貴的日子，只好借住朋友家。另外一名住在東京的30歲女性上班族則表示，「在國內旅行的時候，本來會住好一點的飯店，現在住不起。」
分析飯店住宿費用情報的公司Metro Engines（メトロエンジン）指出，東京23區等有的地方住宿費用特別高，企業設定的差旅住宿費，根本不足，「自2023年夏季以來，就收到許多有關於商務旅行費用上漲的詢問」。
據產勞綜合研究所在2023年7月至8月進行的調查顯示，2023年度出差住宿不必實報實銷的企業，平均一晚發8606日圓；實報實銷的企業，平均出差一晚上限9117日圓。
一名大阪男性上班族表示，為了可以壓低費用，他通常都會提早進行預訂，但有很多日子，仍無法控制在公司規定的一萬日元以內，必須先獲得公司的同意才行。也有一名川崎的男性上班族表示，出差3次會有1次超過公司規定。
為了解決這個狀況，有上班族乾脆選擇到距離東京市中心稍遠的地方訂飯店。一名上班族就表示，儘管已經控制價格，「但東京近郊還是很貴。這次因為工作在新橫濱，剛好訂到了不錯的飯店。」有專家指出，雖然會多花一些交通費，但住宿費用可以減少許多，「很多人都在做出這樣的明智選擇。」
另外也有企業修訂差旅住宿費，將最大金額上調至1.3萬日圓等。因員工表示，過去為找到便宜的飯店，必須改訂離車站很遠的地方，移動效率低。日本政府2月9日也通過，國家公務員出差的住宿費，從定額給付改為實支實付。