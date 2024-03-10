MLB／道奇先發輪值現缺口！年輕好手傳傷情無緣開季 總教練不擔心

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道奇總教練Dave Roberts受訪時說到，Emmet Sheehan因為受傷關係，應該是無緣趕上開季，他一直在面對肩膀酸痛的問題。由於Emmet Sheehan、Walker Buehler皆來不及在例行賽開賽就能回歸，如今道奇第5發先發人選也開放競爭。
Gavin Stone和Michael Grove是填補這一角色的熱門人選，新秀Kyle Hurt和左投Ryan Yarbrough也被納入考慮，Dave Roberts對此則是不太擔心，他說到：「我們有一些選擇，當然能吃至少3、4局的能力很重要，但目前我們還暫時不用做出這樣的決定。」
至於Michael Grove則是在最近的比賽表現出色，週六在道奇以7:1 戰勝遊騎兵隊的比賽中，他主投在3.1局沒有失分，還飆出6次三振，完成了他在春訓熱身賽的首次先發，儘管上個賽季Michael Grove防禦率高達6.13，但如今看起來狀況不錯，也有可能是道奇隊開季先發的黑馬人選。
「今天取得更好的成績真是太棒了。過去兩三場比賽下來，我覺得有很多正面的東西可以帶走，但我還有幾處需要再更進步、還有很多工作要做，不過今天的投球內容，確實令我感到振奮。」Michael Grove說到。
Dave Roberts則是也讚賞他的表現，並說到：「Michael Grove的滑球總是能夠發揮作用，而曲球則是也使用多了一些。他勇於攻擊好球帶，這場比賽對Michael來說，是一次非常積極的表現。」
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