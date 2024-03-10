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MLB／道奇先發輪值現缺口！年輕好手傳傷情無緣開季 總教練不擔心

▲洛杉磯道奇24歲潛力右投Emmet Sheehan，開季將從傷兵名單出發，確定趕不上開季。（圖／取自X平台）
▲洛杉磯道奇24歲潛力右投Emmet Sheehan，開季將從傷兵名單出發，確定趕不上開季。（圖／取自X平台）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB被視為是本賽季奪冠熱門的洛杉磯道奇隊，正如火如荼的備戰新賽季到來，但如今先發投手群卻出現了一些狀況，根據道奇隨隊記者報導，總教練Dave Roberts 宣布，陣中的24歲潛力右投Emmet Sheehan開季將從傷兵名單出發，加上去年整季報銷的 Walker Buehler，預計也無法趕上開季，這也讓充滿不確定性的道奇輪值，再增添一絲擔憂。

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道奇總教練Dave Roberts受訪時說到，Emmet Sheehan因為受傷關係，應該是無緣趕上開季，他一直在面對肩膀酸痛的問題。由於Emmet Sheehan、Walker Buehler皆來不及在例行賽開賽就能回歸，如今道奇第5發先發人選也開放競爭。

Gavin Stone和Michael Grove是填補這一角色的熱門人選，新秀Kyle Hurt和左投Ryan Yarbrough也被納入考慮，Dave Roberts對此則是不太擔心，他說到：「我們有一些選擇，當然能吃至少3、4局的能力很重要，但目前我們還暫時不用做出這樣的決定。」


至於Michael Grove則是在最近的比賽表現出色，週六在道奇以7:1 戰勝遊騎兵隊的比賽中，他主投在3.1局沒有失分，還飆出6次三振，完成了他在春訓熱身賽的首次先發，儘管上個賽季Michael Grove防禦率高達6.13，但如今看起來狀況不錯，也有可能是道奇隊開季先發的黑馬人選。

「今天取得更好的成績真是太棒了。過去兩三場比賽下來，我覺得有很多正面的東西可以帶走，但我還有幾處需要再更進步、還有很多工作要做，不過今天的投球內容，確實令我感到振奮。」Michael Grove說到。

Dave Roberts則是也讚賞他的表現，並說到：「Michael Grove的滑球總是能夠發揮作用，而曲球則是也使用多了一些。他勇於攻擊好球帶，這場比賽對Michael來說，是一次非常積極的表現。」

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