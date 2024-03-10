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影／獨行俠、活塞衝突！Jalen Duren大動作犯規、還將人推倒釀禍

▲活塞對決獨行俠之役爆發衝突，活塞中鋒Jalen Duren與獨行俠P. J.Washington扭打成一團。（圖／美聯社／達志影像）
▲活塞對決獨行俠之役爆發衝突，活塞中鋒Jalen Duren與獨行俠P. J.Washington扭打成一團。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA東區爐主底特律活塞今（10）日在主場迎戰達拉斯獨行俠，本場比賽獨行俠一哥Luka Doncic攻下全場最高39分外帶10籃板10助攻，順利收下「大三元」，幫助球隊以142:124勝出，但比賽在來到末節時，卻發生一段插曲，活塞球員Jalen Duren的一次大動作犯規，引發活塞、獨行俠兩隊人員的衝突，所幸裁判適時介入，衝突才沒有再一步擴大。

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這次衝突發生在比賽進行至第4節剩下7:03秒時，獨行俠以116:93領先活塞，當時獨行俠中鋒Daniel Gafford接獲隊友傳球，原本要嘗試放籃，但卻遭到活塞隊Jalen Duren大動作犯下，籃下的裁判迅速吹判犯規，但P. J. Washington要把隊友Daniel Gafford拉起時、推了Jalen Duren一把，Duren對此顯得相當不爽，馬上推了回去，PWashington火上加油、又推了回去，雙方爆發衝突，好在隊友、教練團迅速把他們架開，2人隨後皆被吹判技術犯規，事件也就此平息。

▲活塞隊Jalen Duren的大動作犯規，引起活塞、獨行俠球員之間的衝突，活塞教練團人員趕緊抱住Jalen Duren不讓衝突繼續擴大。（圖／美聯社／達志影像）
▲活塞隊Jalen Duren的大動作犯規，引起活塞、獨行俠球員之間的衝突，活塞教練團人員趕緊抱住Jalen Duren不讓衝突繼續擴大。（圖／美聯社／達志影像）
底特律活塞此場比賽輸球後，戰績來到10勝53負，即便接下來18場全勝，戰績也追不上目前東區排名第10的亞特蘭大老鷹，活塞也正式宣告無緣季後賽，這已經是他們連續5年無緣季後賽，重建之路遙遙無期，儘管高薪網羅總教練Monty Williams，仍然無濟於事，上一次活塞在季後賽贏球，已要追溯自2008年東區決賽G4。


至於獲勝的達拉斯獨行俠，則是收下2連勝，目前戰績36勝28敗暫居西區第8，下一場比賽將前往芝加哥踢館公牛隊。

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