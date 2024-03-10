挺新科藍委！朱立倫嗆柯建銘 綠委：不能撥亂反正也別向下沈淪
民進黨立院總召柯建銘多次批評新科藍委表現，更稱素質之差是30年僅見，「而且是差得很整齊」，國民黨主席朱立倫則親上火線反嗆柯建銘「不要水準低到潑婦罵街」。對此民進黨立委吳思瑤今（10）日表示，大家可以評評理，每天在議事殿堂上荒腔走板、潑婦罵街的，不正是國民黨自家立委嗎？籲黨主席應做好煞車皮工作，而不是一起搭上失速列車，「不能撥亂反正，也千萬不要向下沉淪。」
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨重回立院最大黨，國會迎來新生態，柯建銘多次批評新科藍委表現，也讓朱立倫跳出來力挺自家人反嗆。對此吳思瑤表示，朱立倫重砲回擊柯建銘，讓她覺得啼笑皆非、非常遺憾，朱立倫認為民進黨在惡意攻擊，但柯建銘只是善意提醒，希望國民黨三思而後行。
吳思瑤指出，國民黨一再提出逾越《憲法》的法案傷害人民情感主張，惡意毀憲亂政的就是國民黨 ，而朱立倫稱不要潑婦罵街，大家可以評評理，每天在議事殿堂上荒腔走板、潑婦罵街、藐視官員的，不正是國民黨自家立委，
吳思瑤表示，可以清楚看到國民黨使出洪荒之力在摧毀台灣憲政體制，國民黨無所不用其極在拉垮新國會的問政水平，黨主席要做的應當是好好約束自家立委，黨團每天在失分，難道黨中央跟著加碼？喊話朱立倫做好煞車皮工作，不是一起搭上失速列車，「不能撥亂反正，也千萬不要向下沉淪。」