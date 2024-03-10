傅崐萁列綠執政「國之七患」 嗆柯建銘：毀憲亂政沒人比得過你們
新國會開議，國民黨提出許多改革法案，如要求總統定期到立法院報告，新科藍委翁曉玲提案，總統選舉改為兩輪投票。民進黨立法院黨團總召柯建銘8日表示，國民黨盡洪荒之力，集違法違憲之極，在世界政治史，可上金氏世界紀錄，「這不是憲政危險時刻什麼才是？」國民黨團總召傅崐萁也反嗆，要比毀憲亂政，誰可以超越民進黨、柯建銘？
記者何哲欣／台北報導
傅崐萁在臉書回擊柯建銘，列出民進黨執政七大患，包括金廈撞船事件的國防引戰 之患、民進黨8年斷交10國的外交敵鄰 之患、債留子孫的內政集權之患、蔡英文744天不給訪問的國君敗壞之患，執政團隊被既得利益團體把持的團隊無節之患，以及食安問題的政權敗國之患。
傅崐萁批，民進黨執政八年，國家倒行逆施，人民無所適從，除了掌握行政資源以外，立法院過去一黨獨大，各種不符合民意及國家利益的法律，皆一意孤行地透過人數優勢強硬通過，視國人為草芥，置社稷於不顧。
傅崐萁說，政權與治權平衡是民主國家政治之根本，立法院在過去八年變成一片綠油油，黨國不分？2024這屆國會的國民黨團不過是扮演好在野黨監督的天職，遵循人民賦予的義務與期待，但是毎日面對的是民進黨以國家資源、民脂民膏所眷養的網軍、綠媒、側翼、東廠，不斷的鏟除異己，加害忠良，壓榨百姓！