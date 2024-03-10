陳喬恩遭爆「婆家找外面女人生孩子」 動怒回嗆：生不生關你屁事
44歲藝人陳喬恩錄製中國大陸的實境節目《女兒們的戀愛》，與小9歲馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）相識相戀，結婚至今滿2年，近期有微博博主爆料陳喬恩的婆家要請「外面的女人生孩子」，抱回來給陳喬恩養，對此，陳喬恩直率回應：「老娘過得滿爽的哎，生不生關你屁事？」
記者羅凌筠／綜合報導
陳喬恩今（10）日曬出幾張截圖，網路上盛傳「陳喬恩今年再懷不上的話，她婆家這邊就要請外援了，讓外面的女人生孩子抱回來給她養，只要孩子是她老公的種就行」、「陳喬恩她公公婆婆那邊滿著急讓她生孩子的，好在老公比較貼心，會幫她勸自己父母別著急」、「陳喬恩備孕很久都沒成功，之前情緒還出了問題，要靠藥物緩解」。
陳喬恩表示身處娛樂圈22年，「每每對於這些營銷號的荒唐言論，我都會覺得一頭霧水。前幾年可能會氣得要吿啊，現在只是覺得真的是有人會相信這種鬼嗎？」她坦言生小孩並不是人生的第一追求，也不覺得不生孩子人生會有多麼不完整，「姊都要45歲了，你們覺得有必要那麼拚嗎？而且，我有兩個毛小孩，我以後還會有更多的。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道