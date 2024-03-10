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爸媽爽坐商務艙！放5歲兒在經濟艙　要求「照顧14小時」空姐傻眼

▲哈孝遠（右）的老婆瑄瑄分享遇到一對爸媽爽坐商務艙，卻將5歲兒子放在經濟艙，還要求空姐幫忙照顧14小時。（圖／翻攝自「小哈&瑄瑄～是在哈劉」FB）
▲哈孝遠（右）的老婆瑄瑄分享遇到一對爸媽爽坐商務艙，卻將5歲兒子放在經濟艙，還要求空姐幫忙照顧14小時。（圖／翻攝自「小哈&瑄瑄～是在哈劉」FB）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人哈孝遠2018年和空服員瑄瑄結婚，婚後夫妻倆常一起上節目賺奶粉錢，瑄瑄仍一邊維持空服員的工作。瑄瑄今（10）日在IG上透露工作時的奇葩事蹟，一對父母將5歲孩子獨自放在經濟艙，夫妻倆卻跑去享受商務艙服務，飛行全程14個小時沒來關心過兒子，讓瑄瑄直呼「佩服！整架飛機都驚呆了！」

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▲哈孝遠（左）的老婆瑄瑄是空服員。（圖／liufanshiuan IG）
▲哈孝遠（左）的老婆瑄瑄是空服員。（圖／liufanshiuan IG）
瑄瑄今日在IG上分享工作遇到的奇葩事蹟，前幾天飛行時，遇到一對年輕父母，年約35歲，帶著一個5歲兒子，兩人選擇商務艙的座位，卻將兒子一人放在經濟艙的位子，媽媽還客氣的跟瑄瑄叮嚀「弟弟一個人坐在這，等一下他要吃什麼、喝什麼再麻煩妳們，然後再帶他去上廁所唷，喔對了起飛過後，妳再幫他挑一個電動給他玩喔！」

▲瑄瑄（右）無奈表示空服員服務項目不包含托嬰。（圖／liufanshiuan IG）
▲瑄瑄（右）無奈表示空服員服務項目不包含托嬰。（圖／liufanshiuan IG）
瑄瑄聽完後傻眼內心充滿問號，結果飛行過程弟弟不斷要找媽媽，她只好帶著弟弟從經濟艙穿過豪華經濟艙，再到商務艙，瑄瑄無奈感嘆，「經濟艙只有6個組員要服務全滿211人，我們一定會照顧好大家，但絕對無法提供托嬰服務。」

飛行時程14個小時，這對夫妻盡情享受商務艙，完全沒走來關心獨自坐在經濟艙的兒子，令瑄瑄傻眼直呼「佩服！整架飛機都驚呆了！」不過沒多久她已將此動態刪除。

▲瑄瑄分享工作時遇到的奇葩事蹟。（圖／liufanshiuan IG）
▲瑄瑄分享工作時遇到的奇葩事蹟。（圖／liufanshiuan IG）
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