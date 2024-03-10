《周處》大陸票房破14億！博主開箱「陳桂林同款便當」讚CP值高
由阮經天主演的犯罪電影《周處除三害》3月1日在大陸上映，9天票房就突破14億台幣，掀起一波話題。劇情一開始由阮經天飾演的「陳桂林」，與劉子銓在葬禮上吃著便當聊天，電影討論度高，連便當也吸引大陸網友注意，有博主在台灣開箱了「陳桂林同款排骨便當」，貼文曝光後，引發網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
《周處除三害》電影一開始一群黑道現身葬禮，阮經天走來坐在劉子銓旁邊，兩人一起嗑便當聊天，阮經天吃得津津有味，隨著電影在大陸熱賣，在台灣生活的大陸博主RACHE還特地開箱「陳桂林同款排骨便當」，從便當盒上寫的「豐米便當」找到同一家，並且公開了試吃的心得。
RACHE分享排骨厚度超過1公分，每份排骨便當售價95元，他覺得有入味但味道偏淡，不過100元有找還有3樣配菜，整體而言CP值相當不錯。大陸網友表示期待可以來大陸開分店，RACHE回應他有給「豐米便當」官方臉書帳號留言，但對方已讀不回。其他大陸網友也紛紛留言「這玩意真那麼好吃嗎？看桂林仔吃得好香啊」、「看他吃的時候就感覺這個飯好香」、「大陸人過去分分鐘賣斷貨」、「電影院看他吃排骨，看得我都餓了」。
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