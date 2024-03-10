台股大漲！KIMIKO不經意聽母1句話　「用台積電充電」感冒好一半

近日台灣股市大漲、頻創新高點，8日台積電更是創下784元的新紀錄，知名舞蹈老師KIMIKO也搭上股市熱議話題，昨（9）日她在臉書上發文，指出自己得了重感冒電力0%，媽媽打電話來問候時不經意透露「之前有幫她買台積電」，讓她瞬間電力大增，粉絲們笑稱：「用台積電充電，身體立即有電！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲知名舞蹈老師KIMIKO昨天在臉書透露近日得了重感冒，卻意外搭上台股大漲議題，原因是媽媽不經意透露有幫她買台積電股票，讓她笑稱電力瞬間大增。（圖／翻攝自KIMIKO臉書）KIMIKO 4歲起就開始學習芭蕾舞，就讀輔大體育系舞蹈組也曾加入熱舞社，畢業後她還曾前往紐約學習街舞與非洲舞蹈，後來因為上了《康熙來了》廣為人知，也擔任許多藝人與節目的指導與評審老師。45歲的她曾推出4本瘦身美型書，她也自律甚嚴，多年來始終維持健美好身材，令人訝異的是明明擁有纖細的23吋腰和大長腿，但她體重始終是5字頭起跳，165公分的她最高紀錄還曾重達57公斤。她強調「體脂高低，比體重數字更重要」，認為想要體態漂亮、身體能不斷地消耗熱量，有一定的肌肉量才是最重要的。▲KIMIKO年過不惑仍保養得相當好，有雙極致美腿的她推崇每天運動鍛練肌肉，也告誡粉絲們不要被體重機上的數字給綁架。（圖／翻攝自KIMIKO臉書）雖然注重健康與飲食，但仍難敵病毒與天氣變化，近日她透露得了重感冒，媽媽因此擔心得打來電話問候，躺在床上的她聽著媽媽與老公的對話，卻不經意聽到媽媽說了一句話「之前有幫她買台積電」，讓她「瞬間電力大增」，粉絲則虧她：「用台積電充電，當然瞬間充到飽」、「比感冒藥有效」、「病情瞬間好了一半」。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 KIMIKO背影照驚呆2萬人！漫畫級美腿被封「真人版芭比」柯震東一早逛街秒刷851萬！「國際巨星才有的」 粉絲：刷新眼界二伯開箱「北港6層樓夢幻透天」！曝全棟裝潢價 蔡阿嘎直呼便宜簡沛恩曾積欠卡債誤入「最低應繳金額」陷阱 決心創業翻身當闆娘