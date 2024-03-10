《周處除三害》片尾曲麋先生唱的！被讚越壞越愛 陸票房飆破14億
電影《周處除三害》進軍大陸，票房截至9日已經飆破14億台幣，非常可觀，還奪下Netflix電影排行榜第一名。而電影中的歌曲，包含由鄭宜農演唱的插曲〈新造的人〉、樂團麋先生演繹的片尾曲〈壞蛋〉也都跟著受到關注，許多影迷搭配電影聽完〈壞蛋〉後，忍不住表示「麋先生越壞、我越愛」。
記者吳雨婕／綜合報導
麋先生〈壞蛋〉因為電影賣座再次爆棚，眾多影迷觀影後，也變成「癮麋」，愛上麋式搖滾風格，隨著歌曲旋律起伏，宛如再次體驗了一次電影中激情打鬥的對手戲，麋先生說：「《周處除三害》讓歌迷也能在戲院、在Netflix聽到我們的歌聲，這真的『都是浪漫害的』，希望票房持續長紅！也邀請歌迷們到演唱會一起使壞！」有許多歌迷也分享：「片尾曲太洗腦了，太搭電影風格，想多刷幾次、一聽再聽」、「麋先生真的是壞蛋，想當他們心口底下的逃犯！」
此外，麋先生「都是浪漫害的」巡演從台北出發，廈門、深圳、重慶、成都、武漢、南京、蘇州與上海演出後，近來宣布將於6月1日在台中Legacy、6月8日在高雄後台開唱，昨（9）日門票開賣秒殺完售，不少歌迷抱憾而歸，紛紛瘋狂敲碗加場，主辦單位表示正研擬加場的可能性，最新消息請密切鎖定官方專頁。
事實上，麋先生因為渾厚又具有辨識力的歌聲，吸引許多影劇邀約，為許多熱門影視作品演唱原創歌曲，包含金鐘獎入圍大贏家《模仿犯》主題曲〈一種說法〉、影集《華燈初上》插曲〈長成什麼樣子算愛情〉、賀歲電影《素還真》主題曲〈反骨歸真〉等。
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