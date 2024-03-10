多圖／啦啦隊國際化！Unigirls確定迎2日籍新成員Nozomi、Chihiro
統一獅今（10）日舉辦新球季發表會，除了宣布球隊所屬啦啦隊UniGirls的新制服、主題曲外，更宣布了新加入的四名成員，分別是從職籃轉戰棒球界的侯芳、包子，還有兩位前日職埼玉西武獅啦啦隊成員希美Nozomi、千紘Chihiro，成為全場球迷焦點。
記者林之越/台北報導
日前，統一獅在官方粉絲專頁發出3行符號，似乎暗示今年Uni-Girls啦啦隊會增加4名新成員。此外，該名小編還在下方留言處，貼出日本職棒埼玉西武獅啦啦隊「bluelegends」在去年宣告畢業的成員照片，更直接點名Nozomi、Chihiro兩位女孩。
而在今日發表會，統一獅也正式宣布了UniGirls的新職務及新成員，前兩位是由籃壇啦啦隊轉戰棒球圈的成員，分別是新竹御鼎攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」的侯芳，還有T1聯盟台鋼獵鷹啦啦隊「Wings girls」的包子。
最後壓軸的，則是確定日本職棒埼玉西武獅啦啦隊「bluelegends」的前畢業成員希美Nozomi、千紘Chihiro兩位女孩的加入，兩人都用中文向球迷打招呼，並表示很期待參與球隊應援。值得一提的是，Nozomi在2021年曾是讀賣巨人隊啦啦隊維納斯的成員之一。
本場發表會首先邀請到UniGirls的大學姊Bae林采欣擔任表演嘉賓，演唱了〈可樂〉、〈確可〉兩首歌，為新球季發表會拉開序幕。在表演後，林采欣也表示自己當時統一獅啦啦隊只有4個成員，而且還參與到了統一獅在2009年時，擊敗兄弟象達成的隊史首度三連霸。
接著，統一獅邀請身穿2024年全新制服的UniGirls表演舞蹈，總監Endo表示近年潮流迴繞在Y2K風格，因此在衣服方面改採用了低腰設計，加上假翻摺元素，還有帶有OL風格的小背心，在穿搭層次上非常多元。
隊長、副隊長將由Yuki、賴賴續任，將會是第四年擔任這個職位，對於即將加入的日本隊員感到有些緊張，希望今年也能好好帶領UniGirls。此外，也新增了舞蹈總監還有服裝總監一職，依序將會由成員詩詩、芮絲擔任，還有秩序總監妮妮、總務長曼萍等相當有趣的職位。
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