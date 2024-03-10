基泰大直損鄰賠償會未派人？北市建管處：需要可派員出席
台北市議員陳怡君今（10）日指出，「基泰大直」建案損鄰賠償將於12日晚間舉辦賠償說明會，僅邀請「有意願以三大技師公會鑑定之賠償金額為和解條件」的民眾，並謝絕民意代表及媒體參加住戶質疑通知草率，缺乏和解誠意，也擔心沒有市府派員出席協助溝通或主張權益。對此，台北市政府建管處表示，說明會並非市府所辦，若有需要，市府會派員出席；另雙方和解若協調不成，市府將要求基泰將鑑定金額的1.2倍提存法院，以確保受損户權益。
記者邱新博／台北報導
台北市議員陳怡君指出，三大技師修繕報告的金額與距今損鄰狀況有所差異，損鄰金額必須重估，對於賠償說明會沒有市府代表，且謝絕媒體及民代參加的作法，質疑市府難道要放任受災戶獨自與基泰建設交手。
建管處處長虞積學表示，3月12日是當地里長基於維護里民權益，主動邀集里民召開說明會，希望協助受損民眾與基泰建設儘速達成賠償共識，如未能達成共識，民眾仍可依損鄰規則規定提出調處程序，協調不成，市府仍將要求基泰將鑑定金額1.2倍提存法院，以確保受損户權益。
虞積學表示，建築物損害賠償雖屬私權爭執，說明會非市府辦理，只要市民有需要相關損鄰相關法令程序說明，建管處也會派員列席協助。
建管處補充，在損鄰鑑定期間，對於有提出造成生活不便需立即修繕的受損户，建管處均已要求承造人修復；另受損户提出拆除塌陷房屋過程後有損害增加的受損部分，建管處已請專業技師公會進行補充鑑定，補充鑑定結果與賠償金額均納入三大公會最終鑑定報告中，保障受損戶的財產損失權益。