食用海龜肉中毒！坦尚尼亞9人喪命 當地民眾仍視為美食佳餚
非洲國家坦尚尼亞的尚吉巴群島當地民眾將「海龜」視為美食佳餚，但近日卻傳出有一群民眾食用海龜料理後爆發嚴重食物中毒，造成8名兒童、1名成人中毒死亡，另有78人被送往醫院救治。當地政府證實相關消息後，已經派遣災難管理小組，也呼籲民眾避免食用海龜肉。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《NBC》、《衛報》等外媒報導，位於坦尚尼亞東部的半自治區尚吉巴群島（Zanzibar）奔巴島（Pemba Island）爆發嚴重食物中毒事件，當地醫療官巴卡里博士（Dr Haji Bakari）指出，在經由實驗室檢測後發現，這群死者生前都曾吃過海龜肉，其中唯一的成年人是一名中毒過世孩童的母親，她在5日吃下了海龜肉，並於8日晚間身亡。
由於海龜肉在坦尚尼亞島嶼、沿岸區域被視為佳餚，但部分海龜肉身上帶有被稱為龜毒素的「chelonitoxism」，且中毒後並無解毒劑，中毒可能發生喉嚨搔癢、上吐下瀉等症狀，中毒嚴重者則可能引起精神錯亂、癱瘓、甚至死亡。
美國非營利組織「國家首都毒物中心」（National Capital Poison Center）指出，某些海龜食用海藻受細菌感染後身上會帶有這類毒素，但看起來仍相當健康，然而人類無論將之煮熟或煮湯、生吃，都有食物中毒的可能，且所有部位都有可能帶有毒素，這類毒發事件通常發生在會以食用海龜肉作為慶祝活動的印太國家如馬達加斯加、菲律賓等。
過去全球已傳出多起食用海龜肉喪命的事件，在2021年11月，奔巴島也有7人因食用海龜後死亡，其中還包括1名年僅3歲的幼童，這次嚴重食物中毒事件爆發後，尚吉巴當局也派出了災難管理小組，再次呼籲民眾避免食用海龜肉。