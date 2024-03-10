女星蜜雪兒爆懷孕7個月！男友是兒子高中同學 還是NBA潛力新星
39歲的美國女星蜜雪兒（Draya Michele）近日爆出懷孕喜訊，孩子的爸爸竟是小她17歲的NBA火箭隊的當家「潛力新星」格林（Jalen Green），2人年紀相差17歲，男方年僅22歲。更令人驚訝的是，蜜雪兒的大兒子不僅與格林同歲，2人更是高中時期的隊友，蜜雪兒及格林年紀上的差距，也成了不少粉絲們都爭相討論的話題。
記者張一笙／綜合報導
根據多家美國媒體報導，蜜雪兒與格林的戀情進展超級迅速，蜜雪兒於3月8日婦女節當天宣布已經懷孕7個月的消息，蜜雪兒也曬出多張孕肚寫真，更透露透露肚子裡的是名小女嬰，迎接新生兒的喜悅完全藏不住。
蜜雪兒目前在IG上擁有962萬人追蹤，過去曾與美國知名R&B歌手布朗（Chris Brown）交往過。有趣的是，蜜雪兒曾於2011年以真人實境秀《籃球明星的妻子：洛杉磯版》中飾演自己。如今隨著蜜雪兒與格林的戀情曝光，不少粉絲紛紛笑說：「原來當年的蜜雪兒飾演的是自己啊！」
蜜雪兒在IG上分享：「如果有什麼能超越成為女性的奇蹟，那就是有幸將另一個女性帶入這個世界。」暗示自己懷的是一名小女孩。蜜雪兒也寫下：「我們對於妳的到來感到焦慮，但請慢慢來！這個世界可能很艱辛，但要知道，妳將會擁有一個充滿愛、安全與舒適的世界。」字字句句透露著作為一名母親對女兒的期待。
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