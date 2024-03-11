連日舌戰藍委！溫暖大仁哥「蘇貞昌化」？綠委：對政策自信的展現

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另廖偉翔在質詢時提到陳建仁的信仰，也讓陳建仁明顯不耐，更怒嗆廖偉翔質詢內容，「我講的是科學、你講的是政治」。對此有藍委認為陳建仁已「蘇貞昌化」。對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，官員與立委都一樣，言所當言、為所當為，大家平等地去對政策辯論，質詢台就是辯論的場域，大家共享共用，這個大前提要先做確認。
吳思瑤說，彼此共用時間進行政策辯論，看到閣揆陳建仁展現對政策熟悉與自信，已非當初剛上任不敢勇於為政策講話的情況，上任一年多的時間，加上歷經選舉的過程，都在備詢時展現出來，主動出擊、直球對決。
此外本屆立委名嘴化、網紅化，若閣揆面對錯誤訊息不在當下立即回應，就會被剪輯成影片攻擊，因此必須快速回應，當下清楚說明，否則這類型的立委充斥國會問政舞台，對於錯誤訊息必須立即說明，否則後續闢謠恐事倍功半。
最後吳思瑤也表示，本屆很多立委對政策狀況外，發表偏離事實且不正確的訊息，作為內閣總長當然要把訊息說清楚，立院新三寶科學盲、法盲、理盲，若放任錯誤質詢方向，唯唯諾諾不敢回答，更是怠惰了職責，回歸最基本前提，立委質詢提出正向意見政府虛心接受，若是錯誤訊息當然要及時說明，這內閣的職責。