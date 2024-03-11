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連日舌戰藍委！溫暖大仁哥「蘇貞昌化」？綠委：對政策自信的展現

▲行政院長陳建仁本會期赴立院備詢時，多次與藍委唇槍舌戰，吳思瑤認為此舉是對政策熟悉與自信展現。（圖／記者葉政勳攝）
▲行政院長陳建仁本會期赴立院備詢時，多次與藍委唇槍舌戰，吳思瑤認為此舉是對政策熟悉與自信展現。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

2024大選過後，國會迎來新生態，國民黨重回立院最大黨，面對新科立委質詢，行政院長陳建仁一改過往「大仁哥」好脾氣，多次備詢時槓上藍委，有藍委更認為陳建仁「蘇貞昌化」。對此民進黨立委吳思瑤則認為，陳揆上任一年多時間，也經歷過選舉過程，在備詢時進行政策的辯論，是展現了閣揆對於政策的熟悉與自信，且本屆名嘴網紅立委充斥國會，對於錯誤訊息必須立即說明，否則後續闢謠恐事倍功半。

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國會迎來新生態，國民黨重回立院最大黨， 而閣揆陳建仁備詢時一改過往外界熟知的好脾氣，多次與國民黨新科立委唇槍舌戰，牛煦庭問及每天跟天主反省時說什麼？讓大仁哥秒變臉要求「不要過問」；面對翁曉玲高分貝稱「質詢是上對下」時，陳建仁同樣是臉色一沉反問「質詢是上對下嗎？」並促請立法院長韓國瑜裁示，氣氛劍拔弩張。

另廖偉翔在質詢時提到陳建仁的信仰，也讓陳建仁明顯不耐，更怒嗆廖偉翔質詢內容，「我講的是科學、你講的是政治」。對此有藍委認為陳建仁已「蘇貞昌化」。對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，官員與立委都一樣，言所當言、為所當為，大家平等地去對政策辯論，質詢台就是辯論的場域，大家共享共用，這個大前提要先做確認。

吳思瑤說，彼此共用時間進行政策辯論，看到閣揆陳建仁展現對政策熟悉與自信，已非當初剛上任不敢勇於為政策講話的情況，上任一年多的時間，加上歷經選舉的過程，都在備詢時展現出來，主動出擊、直球對決。

此外本屆立委名嘴化、網紅化，若閣揆面對錯誤訊息不在當下立即回應，就會被剪輯成影片攻擊，因此必須快速回應，當下清楚說明，否則這類型的立委充斥國會問政舞台，對於錯誤訊息必須立即說明，否則後續闢謠恐事倍功半。

最後吳思瑤也表示，本屆很多立委對政策狀況外，發表偏離事實且不正確的訊息，作為內閣總長當然要把訊息說清楚，立院新三寶科學盲、法盲、理盲，若放任錯誤質詢方向，唯唯諾諾不敢回答，更是怠惰了職責，回歸最基本前提，立委質詢提出正向意見政府虛心接受，若是錯誤訊息當然要及時說明，這內閣的職責。

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