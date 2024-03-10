14家金控今年前2月賺近千億！國泰拿下單月獲利王　富邦奪雙冠王

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富邦金表示，在股市方面，2月台股加權指數持續走升，伺機實現資本利得；債市方面，隨著美國經濟展現韌性，致使2月公債利率彈升，策略上維持充足流動性部位，以利能彈性因應後續市況變化，動態調整投資部位。匯市方面，在美國就業與通膨表現良好下，國際美元震盪走升，2月新台幣對美元貶值約0.87%，貢獻當月匯兌利得。
國泰金今年2月自結稅後淨利109.9億元，累計稅後淨利203.9億元，累計EPS為1.41元，其中子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高紀錄，而國泰人壽2月稅後淨利75.2億元，累計稅後淨利122.4億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注，今年以來金融市場回暖，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現亮眼。
國泰金指出，2月受惠美國企業財報獲利表現優於市場預期，激勵股市大幅上漲，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另市場修正對Fed降息的預期，帶動美元反彈，新台幣兌美元單月貶值0.9%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以經常性收益持續挹注，帶動整體獲利表現。在資本方面，2月淨值比逾8%，RBC亦遠高於300%，資本水準維持強健，清償能力無虞，面對快速變化的金融局勢及高漲之外匯避險成本，公司將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。
中信金今年2月稅後盈餘也有45.39億元，累計前2月合併稅後盈餘133.45億元、EPS為0.68元。中信金控表示，2月中信銀行存放款及財富管理業務動能持續成長，單月稅後獲利達35.22億元；子公司台灣人壽2月受惠於美元升值，減緩避險成本壓力，加上處分利得的挹注，單月稅後獲利7.3億元。
若與去年同期相比，中信金表示，銀行業務方面，因存放款基盤及財富管理銷售動能持續成長，且金融市場操作得宜，銀行整體稅後獲利較去年同期成長6%。保險業務方面，保單銷售動能較去年同期成長，且因美元升值產生匯兌利益及資本利得增加，獲利亦較去年同期為佳。
公股獲利王兆豐金今年2月自結稅後獲利34.69億元，前2月稅後賺76.58億元、EPS為0.54元，其中旗下子公司兆豐銀行2月持續有金融交易SWAP收益與財務操作貢獻，單月獲利29.85億元；兆豐證券2月受惠台股爆量挹注手續費收入，2月賺3.52億元，累計EPS為0.59元。
開發金2月自結稅後獲利28.05億，累計前2月稅後獲利56.14億元，年增261%，累計EPS為0.34元，其中子公司凱基人壽持續掌握市場脈動實現獲利，2月稅後獲利14.35億元，前2月稅後獲利達30.14億元，與去年同期相比大幅成長，另受惠台股新春開紅盤，量增價揚，凱基證券旗下經紀、自營及承銷等業務皆有獲利貢獻，凱基證券2月稅後獲利為9.24億元，累計前2月稅後獲利達20.8億元，年成長67%；凱基銀行主要業務營運穩健，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻獲利，2月稅後獲利4.71億元，前2月稅後獲利達10.12億元。
玉山金2月自結稅後盈餘13.1億元，累計稅後盈餘41.2億元，年成長4.13%，累計EPS為0.26元，主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘39.4億元，較去年同期增加13.72%；玉山證券2.6億元，較去年同期增加69.51%；玉山創投0.4億元。
台新金今年2月自結稅後淨利16.5億元，累計稅後淨利36.4億元、EPS為0.27元，其中台新銀行2月稅後淨利12.4億元，累積稅後淨利為 30.9億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後淨利年成長5.8%；台新證券2月稅後淨利2.3億元，較上月成長，主要證券市場指數上漲及公司操作績效提升，使得公司營業證券處分及評價利益上升而累計前2個月稅後淨利3.4億元，微幅下滑，主要國際情勢變動等影響，使公司營業證券處分利益較去年微幅下降；台新人壽2月稅後淨利0.9億元，主要來自股票資本利得；累計稅後淨利6.2億元，較去年同期增加，受惠今年股票資本利得及兌換利益影響。
值得注意的是，受惠於新台幣貶值及積極從股票實現資本利得，新光金子公司新光人壽2月稅後賺5.96億元，加上新光銀行獲利穩健成長，也使得新光金2月單月稅後賺進13.16億元，累計前2月虧損也縮小至9.34億元，相比2023年同期少虧50.33億元，EPS則虧損0.06元。