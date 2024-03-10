鳳小岳「同父異母」美豔妹妹罕見曝光！兄妹首次同台千人面前露臉
鳳小岳去年推出個人首張創作專輯《柒》，在迎接36歲生日前夕，他選擇以音樂與樂迷慶生同歡，於昨（9）日晚間在Legacy Taipei舉辦個人首場專場「After the show」，吸引近千樂迷朝聖。引人注意的是，鳳小岳還罕見讓美豔混血妹妹Sasha曝光，引起全場驚呼。
記者吳雨婕／綜合報導
鳳小岳身穿白色開襟襯衫搭配黑色及膝裙從黑暗中背光登台，與樂團Fi-be合作，一連演唱〈演唱會結束時〉、〈心想飛到哪〉、〈帽子裡的惡魔〉、〈浴室裡的歌〉，還有電影《黑的教育》片尾曲〈Levia〉，在演唱充滿正能量的〈如果我能永遠醒在你的世界〉與〈給你〉時，台下樂迷紛紛舉起手機，打造浪漫燈海，鳳小岳感性分享疫情期間曾對人生目標感到迷惘，直到透過音樂找到方向，成為創作歌手，並用音樂拉近與樂迷心的距離，「感謝可以有這個機會來做人，可以做喜歡的東西，因此認識大家。
鳳小岳語帶保留介紹邀請來自法國馬賽女歌手Sasha擔任嘉賓，Sasha上台自彈自唱獻唱〈Through me〉、〈Breathing dreaming〉，渾厚慵懶又不失堅毅的歌聲，讓人陶醉，鳳小岳擔任吉他伴奏、時而合聲，Sasha以英文自我介紹與表達喜悅，一句「Brother」驚呼全場，鳳小岳也開心笑說：「她是我老妹，沒錯！我同父異母的老妹，非常開心跟大家介紹我的親屬，重點是還用音樂分享，超讚 ！」
在演唱會尾聲，鳳小岳二度安可，拉妹妹Sasha再度上台，吉他對奏合唱〈Landslide〉，唱完突然樂手全上台，讓鳳小岳一度搞不清楚狀況，在樂手伴奏生日快樂歌下，經紀人老婆驚喜捧著蛋糕上台，好友落日飛車主唱國國也一起上台，帶領全場樂迷一起為鳳小岳慶生，鳳小岳笑說：「三個願望送給你們，希望大家越來越心想事成，快速改變的世界快點找到自己的節奏，真的去成為自己想要成為的自己。」
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