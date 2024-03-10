NBA／Curry缺陣至少2戰！「費天王」無緣看他打球　最快14日復出

MLB開季分析／勇士被看好再次獨走國聯東區！費城人是潛在競爭者

▲陣中擁有「國聯MVP」Ronald Acuna Jr.的亞特蘭大勇士，被看好新賽季有望爭冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲陣中擁有「國聯MVP」Ronald Acuna Jr.的亞特蘭大勇士，被看好新賽季有望爭冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

回顧2023年的MLB賽季，國聯東區可以說是國聯中最強勁的一個分區，5支球隊中就有3支球隊以分區龍頭還有外卡身份擠入季後賽。然而，陣容豪華的亞特蘭大勇士，仍然在例行賽拿下104勝58敗的成績，領先競爭激烈的國聯東區。

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不過去年的季後賽讓所有勇士球迷心碎，本以為勇士將在國聯冠軍戰碰頭洛杉磯道奇，但卻早早在分區冠軍賽中敗下陣來，而他們的對手也正好是分區例行賽排名第2的費城人，顯見國聯東區的堅強實力。

勇士隊在休賽期間，球隊主力幾乎沒有變化，被美國媒體看好可以再次成為2024年的國聯東區冠軍，但如同去年季後賽的結果，費城人的實力絕對也不可小覷。另一方面，分區剩餘的邁阿密馬林魚、紐約大都會還有華盛頓國民隊也將全力備戰新賽季，以下分析國聯東區各隊戰力。

亞特蘭大勇士

▲亞特蘭大勇士被看好新賽季有望爭冠，圖為王牌Spencer Strider。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大勇士被看好新賽季有望爭冠，圖為王牌Spencer Strider。（圖／美聯社／達志影像）
首先是美國媒體預測的奪冠大熱門—亞特蘭大勇士隊，勇士隊去年例行賽的表現堪稱無敵，保有6成42的恐怖勝率，距離分區第二的費城人有高達14場的勝差。

打線方面，勇士所擁有的打者群幾乎可以和洛杉磯道奇的豪華「MVP」打線持平，包含去年拿下MVP的Ronald Acuna Jr.，敲出54轟的賽季全壘打王Matt Olson，還有另外兩位單賽季超過30轟的Ozzie Albies、Austin Riley，是讓敵隊投手不寒而慄的暴力打線。

投手方面，握有兩張先發王牌Spencer Strider、Max Fried的勇士，在今年度休賽季補進資深老將Chris Sale和前天使投手Reynaldo Lopez，在先發輪值的調度上也將更加靈活。總和來說，勇士在2024年的例行賽可能表現會去年一樣強勢，甚至更強。

費城費城人

▲費城人隊王牌投手Zack Wheeler與費城人達成提前續約消息，雙方簽下為一張3年1.26億美元（39.8億新台幣）合約，均薪4200萬美元更創下大聯盟史上延長合約當中的年薪最高紀錄。（圖／取自FOX SPORTS）
▲費城人隊王牌投手Zack Wheeler與費城人達成提前續約消息，雙方簽下為一張3年1.26億美元（39.8億新台幣）合約，均薪4200萬美元更創下大聯盟史上延長合約當中的年薪最高紀錄。（圖／取自FOX SPORTS）
去年戰績分區第二的費城人，雖然在休賽季並未做出太多調整，但仍然會是勇士的最大競爭者。理由在於，費城人在近日和王牌投手Zack Wheeler續約，還和輪值投手Aaron Nola 簽下一份7年價值1.72億美金（新台幣54億元）的合約，再加上Taijuan Walker等人，將組成非常優質的先發陣容。

此外，有項值得一提的數據，在2023年的季後賽中，費城人全隊投手的自責失分率為2.20，是全聯盟第一，例行賽的自責失分率為4.03，也是聯盟中的前段班。

在打線方面，費城人擁有頂尖打者Bryce Harper和Trea Turner等人，除了投手陣列夠強大外，攻擊能力方面也毫不遜色，對於去年遭到爆冷淘汰的勇士隊而言，也勢必將伺機向費城人復仇。

紐約大都會

▲隨著大都會在本季打出75勝87敗的失敗球季，Max Scherzer再度透過季中交易來到爭冠球隊遊騎兵。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著大都會在本季打出75勝87敗的失敗球季，Max Scherzer再度透過季中交易來到爭冠球隊遊騎兵。（圖／美聯社／達志影像）
上賽季砸大錢補進先發輪值的大都會，可以說是度過了相當慘澹的一個賽季，交易來了兩大球星Max Scherzer和Justin Verlander，但在戰績毫無起色的狀況下，選擇在季中將兩人交易出去，Max Scherzer也成為德州遊騎兵爭冠之路的功臣之一。

日籍投手千賀晃大的亮眼表現，應該可以算大都會在去年最令人欣慰的一筆簽約，但近日傳出他也因傷退出訓練。此外，大都會也簽進了日本火球男藤浪晉太郎，成為牛棚戰力一員。

打線方面，雖然有明星游擊手Francisco Lindor還有「北極熊」Pete Alonso為核心，但近日有傳聞Pete Alonso將有可能會被交易，這也將使大都會原先就貧弱的進攻能力受到二次打擊。以大都會目前戰力來看，新賽季要和勇士、費城人恐有難度，因此，是否能打出出優於去年的戰績，會是大都會目前首要的課題。

邁阿密馬林魚

▲馬林魚「魚王」Sandy Alcantara將進行Tommy John手術，新賽季確定報銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬林魚「魚王」Sandy Alcantara將進行Tommy John手術，新賽季確定報銷。（圖／美聯社／達志影像）
上賽季的例行賽後半段，馬林魚可以說是「異軍突起」，拿下84勝78敗，勝率超過5成的成績，達成隊史第4次進軍季後賽，也是2003年奪下世界大賽冠軍後，至今20年來第1次在非縮水球季打進季後賽。

曾奪下賽揚獎的王牌投手Sandy Alcantara雖然在上賽季偶有亂流，只拿下7勝12敗，自責失分率4.14，但依然為馬林魚輪值吃下不少局數。今年休賽季傳出，他需要進行Tommy John手術，本賽季確定報銷。不過在先發輪值擁有Jesus Luzardo、Braxton Garrett、Edward Cabrera、Trevor Rogers還有Eury Perez的狀況下，投手戰力還是相當值得信任。

馬林魚較需要擔憂的問題是在打線，主力打者圍繞在Jazz Chisholm Jr.、Luis Arraez，後者去年一度繳出4成以上打擊率，還寫下聯盟歷史紀錄。然而，在外野巨砲Jorge Soler轉戰舊金山巨人後，整體打線的進攻能力可能會大幅下降。

華盛頓國民

▲前賽揚獎投手Patrick Corbin上季為華盛頓國民拿下10勝，但吞15敗，自責失分率為5.2。（圖／美聯社／達志影像）
▲前賽揚獎投手Patrick Corbin上季為華盛頓國民拿下10勝，但吞15敗，自責失分率為5.2。（圖／美聯社／達志影像）
雖然國民隊曾在2019年拿下世界大賽冠軍，但在主力球員紛紛出走後，國民隊過去4個賽季都排在國聯東區墊底，去年也只打出71勝91敗成績，更偏向於進入重建期。

根據外國媒體評估，華盛頓國民隊有可能會繼續成為國聯東區爐主，即便他們隊中的潛力新秀Dylan Crews、Cade Cavalli、Jackson Rutledge等人的表現值得令人期待，但可能還是需要更多時間。

整體戰力評估

綜上而言，國聯東區例行賽的主要關注對象，應該還是勇士、費城人，其餘3隊大都會、馬林魚、國民目前都還有部分問題需要解決，也期待他們是否能在開季之後做出更多調整，或甚至是透過交易補強。

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