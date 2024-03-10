MLB開季分析／勇士被看好再次獨走國聯東區！費城人是潛在競爭者

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勇士隊在休賽期間，球隊主力幾乎沒有變化，被美國媒體看好可以再次成為2024年的國聯東區冠軍，但如同去年季後賽的結果，費城人的實力絕對也不可小覷。另一方面，分區剩餘的邁阿密馬林魚、紐約大都會還有華盛頓國民隊也將全力備戰新賽季，以下分析國聯東區各隊戰力。
亞特蘭大勇士
首先是美國媒體預測的奪冠大熱門—亞特蘭大勇士隊，勇士隊去年例行賽的表現堪稱無敵，保有6成42的恐怖勝率，距離分區第二的費城人有高達14場的勝差。
打線方面，勇士所擁有的打者群幾乎可以和洛杉磯道奇的豪華「MVP」打線持平，包含去年拿下MVP的Ronald Acuna Jr.，敲出54轟的賽季全壘打王Matt Olson，還有另外兩位單賽季超過30轟的Ozzie Albies、Austin Riley，是讓敵隊投手不寒而慄的暴力打線。
投手方面，握有兩張先發王牌Spencer Strider、Max Fried的勇士，在今年度休賽季補進資深老將Chris Sale和前天使投手Reynaldo Lopez，在先發輪值的調度上也將更加靈活。總和來說，勇士在2024年的例行賽可能表現會去年一樣強勢，甚至更強。
費城費城人
去年戰績分區第二的費城人，雖然在休賽季並未做出太多調整，但仍然會是勇士的最大競爭者。理由在於，費城人在近日和王牌投手Zack Wheeler續約，還和輪值投手Aaron Nola 簽下一份7年價值1.72億美金（新台幣54億元）的合約，再加上Taijuan Walker等人，將組成非常優質的先發陣容。
此外，有項值得一提的數據，在2023年的季後賽中，費城人全隊投手的自責失分率為2.20，是全聯盟第一，例行賽的自責失分率為4.03，也是聯盟中的前段班。
在打線方面，費城人擁有頂尖打者Bryce Harper和Trea Turner等人，除了投手陣列夠強大外，攻擊能力方面也毫不遜色，對於去年遭到爆冷淘汰的勇士隊而言，也勢必將伺機向費城人復仇。
紐約大都會
上賽季砸大錢補進先發輪值的大都會，可以說是度過了相當慘澹的一個賽季，交易來了兩大球星Max Scherzer和Justin Verlander，但在戰績毫無起色的狀況下，選擇在季中將兩人交易出去，Max Scherzer也成為德州遊騎兵爭冠之路的功臣之一。
日籍投手千賀晃大的亮眼表現，應該可以算大都會在去年最令人欣慰的一筆簽約，但近日傳出他也因傷退出訓練。此外，大都會也簽進了日本火球男藤浪晉太郎，成為牛棚戰力一員。
打線方面，雖然有明星游擊手Francisco Lindor還有「北極熊」Pete Alonso為核心，但近日有傳聞Pete Alonso將有可能會被交易，這也將使大都會原先就貧弱的進攻能力受到二次打擊。以大都會目前戰力來看，新賽季要和勇士、費城人恐有難度，因此，是否能打出出優於去年的戰績，會是大都會目前首要的課題。
邁阿密馬林魚
上賽季的例行賽後半段，馬林魚可以說是「異軍突起」，拿下84勝78敗，勝率超過5成的成績，達成隊史第4次進軍季後賽，也是2003年奪下世界大賽冠軍後，至今20年來第1次在非縮水球季打進季後賽。
曾奪下賽揚獎的王牌投手Sandy Alcantara雖然在上賽季偶有亂流，只拿下7勝12敗，自責失分率4.14，但依然為馬林魚輪值吃下不少局數。今年休賽季傳出，他需要進行Tommy John手術，本賽季確定報銷。不過在先發輪值擁有Jesus Luzardo、Braxton Garrett、Edward Cabrera、Trevor Rogers還有Eury Perez的狀況下，投手戰力還是相當值得信任。
馬林魚較需要擔憂的問題是在打線，主力打者圍繞在Jazz Chisholm Jr.、Luis Arraez，後者去年一度繳出4成以上打擊率，還寫下聯盟歷史紀錄。然而，在外野巨砲Jorge Soler轉戰舊金山巨人後，整體打線的進攻能力可能會大幅下降。
華盛頓國民
雖然國民隊曾在2019年拿下世界大賽冠軍，但在主力球員紛紛出走後，國民隊過去4個賽季都排在國聯東區墊底，去年也只打出71勝91敗成績，更偏向於進入重建期。
根據外國媒體評估，華盛頓國民隊有可能會繼續成為國聯東區爐主，即便他們隊中的潛力新秀Dylan Crews、Cade Cavalli、Jackson Rutledge等人的表現值得令人期待，但可能還是需要更多時間。
整體戰力評估
綜上而言，國聯東區例行賽的主要關注對象，應該還是勇士、費城人，其餘3隊大都會、馬林魚、國民目前都還有部分問題需要解決，也期待他們是否能在開季之後做出更多調整，或甚至是透過交易補強。
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