東超／新北國王遭批評洋將水準 毛加恩罕見動怒：該給的尊重要有
P.League+新北國王今（10）日在東超季軍戰末節拚到最後一顆球，最終以76:78不敵KBL安養赤紅火箭，但球評疑似在轉播過程中對國王球團操作以及洋將水準作出批評，讓國王總管毛加恩很不滿，直接在IG上發文回擊：「該給的尊重應該要有。」
NOWnews／綜合報導
國王這次在東超打出不錯的內容，兩場比賽雖然都敗，但面對千葉噴射機和安養赤紅火箭，都是打到末節最後一刻才輸球。不過今天在對上安養的比賽中，主播與球評在轉播過程中，可能忘記關麥克風，直接做出批評國王隊球團和洋將的言論，放送給了觀眾，也讓毛加恩有些不滿。
毛加恩在IG限時動態上回擊：「去年最佳洋將、聯盟第一隊、籃板王，還有另外聯盟第二隊以及抄截王，你用『爛貨』來批評他們的能力，請問你有做過什麼厲害的事讓你當一個球評這麼有自信？奧迪在Byron、Tony、Christian同時受傷短時間來到台灣測試，練不到兩次的團練願意出賽東超四強賽。幫助國王在亞洲高強度的對抗賽打出競爭，該給的尊重應該要有。」
「我了解現在社會是一個Hater時代，只會躲在後面用嘴巴去講別人。但當你不了解一個球團的運作卻講出不事實的合約內容，只會顯示你的不專業。」毛加恩氣憤地表示，「團隊每天的努力朝向最好的表現，透過大家的苦練，不斷地溝通，我不會接受你在公共頻道上用自己以為的話來攻擊我們的球隊。」