東超／富樫勇樹MVP！轟22分、率千葉噴射機72:69奪冠　抱走3千萬

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富樫勇樹首節遭到身材高大許多的對手嚴加看管，5投1中、只得3分，但第2節他開始加溫，包括在該節槍響前一回合的一記擋拆後干拔三分球，單節攻下7分，讓千葉噴射機以37:34進入到中場。
易籃再戰後，戰局進入到白熱化階段，SK騎士靠著堅強防守製造快攻機會，快速追趕上來，雙方比數不斷拉距，互換領先多次。末節最後時刻，雙方體力都接近耗竭，變成兩隊王牌球員富樫勇樹和SK騎士洋將Jameel Warney的飆分大戰，一個人是不斷投進三分球，一個人是不斷扛著2、3個人打近「三分打」，讓現場觀眾陷入高潮。
比賽最後4分33秒，富樫勇樹三分球再中，讓千葉噴射機再要回領先，之後Xavier Cooks和John Mooney連續幾次漂亮的籃下配合，讓千葉繼續維持微幅領先。最後2分鐘，Mooney兩罰一中，千葉噴射機領先1分，暫停回來後SK騎士安永俊投進三分，雙方進入讀秒階段剩1分差。
不過千葉噴射機之後守住SK進攻，讓對手勉強出手外線不中，富樫勇樹被犯規後兩罰全中，SK最後一擊未能命中，比賽也就此畫下句點，千葉噴射機帶走東超冠軍和100萬美元獎金。
除了富樫勇樹的22 分之外，洋將John Mooney攻下16分16籃板，老將Ira Brown攻下12分。SK騎士方面，Warney得到最高的22分17籃板，安永俊18分，Leon Williams有15分。
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