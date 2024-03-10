舒淇跑趴遭總裁摟腰！將手反轉「高招婉拒」　畫面曝光獲讚不失禮

奧斯卡前夕爆發抄襲醜聞！熱門片《滯留生》遭控劇本「逐字貼上」

▲ 《滯留生》保羅吉馬蒂入圍奧斯卡影帝，電影卻遭控抄襲。（圖／UIP）
▲ 《滯留生》保羅吉馬蒂入圍奧斯卡影帝，電影卻遭控抄襲。（圖／UIP）

記者羅凌筠／綜合報導

第96屆奧斯卡頒獎典禮將於明（11）日登場，賽果揭曉前卻爆發抄襲風波，入圍最佳影片、男主角、女配角、原創劇本、剪輯5項的《滯留生》，遭編劇賽門史蒂芬森指控抄襲他2013年的劇本《Frisco》，部分台詞根本是「逐行抄襲」，他痛批主創團隊只能用「厚顏無恥」來形容。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 《滯留生》達芬喬伊藍道夫（左）是奧斯卡女配角得主熱門人選。（圖／UIP）
▲ 《滯留生》達芬喬伊藍道夫（左）是奧斯卡女配角得主熱門人選。（圖／UIP）
賽門史蒂芬森指出，自己在2013年創作的《Frisco》故事講述厭世的中年兒科醫生，被迫留守照顧15歲病人：而《滯留生》的背景則是設定中年教師不得已要留校監管15歲住宿學生，他的劇本曾在2013年、2019年落到《滯留生》導演亞歷山大潘恩手上，亞歷山大潘恩卻聲稱《滯留生》的靈感來自他的發想。

對此，《滯留生》導演亞歷山大潘恩和編劇大衛海明森拒絕回應此事，而奧斯卡主辦單位美國影藝學院投票結果已經出爐，這件醜聞並不會影響賽果，只是《滯留生》的達芬喬伊藍道夫作為女配角得主最熱門人選，沒想到會在奧斯卡揭獎前，遇到電影蒙上抄襲指控的陰影。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

奧斯卡預測／「最佳影片」《可憐的東西》、《奧本海默》呼聲超高

奧斯卡預測／莉莉葛萊史東殺出前線！艾瑪史東二度封后恐遭攔胡

奧斯卡預測／席尼墨菲憑《奧本海默》橫掃3座影帝！有望再添1獎盃

奧斯卡懶人包！直播平台、「肯尼」超羞恥演出　6大看點一次抓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞