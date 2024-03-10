奧斯卡前夕爆發抄襲醜聞！熱門片《滯留生》遭控劇本「逐字貼上」
第96屆奧斯卡頒獎典禮將於明（11）日登場，賽果揭曉前卻爆發抄襲風波，入圍最佳影片、男主角、女配角、原創劇本、剪輯5項的《滯留生》，遭編劇賽門史蒂芬森指控抄襲他2013年的劇本《Frisco》，部分台詞根本是「逐行抄襲」，他痛批主創團隊只能用「厚顏無恥」來形容。
記者羅凌筠／綜合報導
賽門史蒂芬森指出，自己在2013年創作的《Frisco》故事講述厭世的中年兒科醫生，被迫留守照顧15歲病人：而《滯留生》的背景則是設定中年教師不得已要留校監管15歲住宿學生，他的劇本曾在2013年、2019年落到《滯留生》導演亞歷山大潘恩手上，亞歷山大潘恩卻聲稱《滯留生》的靈感來自他的發想。
對此，《滯留生》導演亞歷山大潘恩和編劇大衛海明森拒絕回應此事，而奧斯卡主辦單位美國影藝學院投票結果已經出爐，這件醜聞並不會影響賽果，只是《滯留生》的達芬喬伊藍道夫作為女配角得主最熱門人選，沒想到會在奧斯卡揭獎前，遇到電影蒙上抄襲指控的陰影。
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