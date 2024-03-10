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昔日時力三姝情史！黃郁芬、林穎孟接連爆婚變　林亮君與吳崢分手

▲林穎孟（左）與黃郁芬（中）接連爆出婚變，圖右為民進黨立委黃捷。（圖／翻攝林穎孟臉書）
▲林穎孟（左）與黃郁芬（中）接連爆出婚變，圖右為民進黨立委黃捷。（圖／翻攝林穎孟臉書）

記者何哲欣／台北報導

前台北市議員黃郁芬，遭踢爆婚後出軌的負面消息，產後僅3個月，便與謝姓男助理過從甚密，甚至前往溫泉旅館停留4小時。符姓丈夫發現後，憤而提告獲賠40萬元。黃郁芬與另一前北市議員林穎孟，還有現任議員林亮君都出身時代力量，合稱時力三姝，巧合的是，黃郁芬與林穎孟都未能連任，淡出政壇多年，但近日上媒體版面，都是因為婚變。

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黃郁芬2022年3月與當時交往5年的男友結婚，黃郁芬也坦言自己是先有後婚，9月生下女兒，但12月黃郁芬就與助理搞曖昧，隔年兩人離婚。

林穎孟從政前過去最有名的伴侶，就是現任台北市議員苗博雅。林穎孟當選立委後，與辦公室助理葉曜彰熱戀，但之後葉曜彰也被爆協助林穎孟，擔任人頭詐領助理費，兩人也因此分手。2022年3月發動搜索約談，諭令林穎孟100萬元交保，當時為林穎孟具保的，是誠泰少東林致光，兩人雖相差16歲，但仍因此交往並低調結婚。上月底，因林致光聲請退保，外界才得知林穎孟在卸任議員後，閃電結婚又閃電離婚。

至於林亮君，是時力三姝中唯一連任成功的議員。現任民進黨發言人吳崢曾任林亮君助理，兩人也曾交往。不過據了解，吳崢與林亮君已分手。


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