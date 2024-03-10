新店沒有違停全因為有它！台灣拖吊最速傳說 「比F1技師還強」
長期關心行人路權的網紅cheap日前在臉書發文指出，為什麼新店沒有違停？主因是新店有一家民間合作的拖吊場，叫做亞旺，聽說拖吊速度是快狠準，導致新店市區幾乎沒有違停，因為沒人敢挑戰亞旺，或是說違停的都掰了，敢挑戰亞旺的，都是外地來的菜逼八，不只汽車，連機車都是一整排的拖，你可以不認識新店，但不能不認識亞旺。
記者何哲欣／台北報導
cheap說，在新店，10台小黃就有一台在去亞旺的路上，新店各大社團呼天搶地，幹得要命，亞旺Google評價1.5分超低分，據說拖吊場的評價越低，代表的是一種榮譽。
Cheap也在臉書分享新店拖吊車的威力，30秒就可以拖走一輛車，網友稱「比F1的技師還強」。網友也紛紛回應，「希望亞旺拓點到全台灣，最好上市櫃，台灣的交通就有救了」。「新店報警沒用，要打給亞旺，反正車上會有警察」。「跟亞旺說有五輛車違停，五輛亞旺就會立馬衝過來」。「沒被亞旺拖過不是新店人」。「只要踏到新店裡，沒有人逃得出亞旺的魔掌」。如果亞旺跟Times停車場一樣，拓展全球並上市，就怕巴菲特、女股神都會搶買，績效實在太強了，台灣第二座護國神山」。