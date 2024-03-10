曾莞婷擁6房挨酸「有乾爹照顧」 罕見動怒：敢說的都不要跑
曾莞婷日前出席新戲《省省吧！我家富貴發》記者會，因為這部戲題材是買房省錢術，曾莞婷也分享自己出道21年，累積4棟房、2間店面的理財過程，不料卻吸引網友酸言酸語：「有乾爹照顧。」曾莞婷帥氣回嗆：「敢說的都不要跑也不要刪文，讓你們看看乾媽的厲害。」
記者羅凌筠／綜合報導
曾莞婷第1間房子是在20歲入手，她不諱言自己理財的方法就是投資房產，並寫出打拚的心得：「我敢大聲的說所有的房子都是自己一點一滴打拚出來的，16歲開始工作19歲就隻身去香港打拚，回來有點存款，買了第1間小套房，用第1間賺來的錢再去換第2間的房子，連續拍10年的八點檔，沒日沒夜，知道的人都說我瘋了，沒看過有人像我一樣隨時隨地想著怎麼賺錢，戲一部接一部沒停過。」
好友王宇婕安慰她：「認識妳那麼久，我們都知道妳有多努力多認真，而且很早就買房了。懂的人就會懂，那些覺得女人能有錢一定是因為乾媽乾爹或靠男人的，只能說他們的世界和眼界太小了。我們繼續努力加油！過好自己美麗的生活。」這番話讓曾莞婷平復一點心情，承認：「我也是難得動怒了。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道