快評／富樫勇樹末節創造17分！體型並未阻止他成為不可思議的球員

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此役下半場千葉噴射機面對Jameel Warney帶領的SK騎士步布進逼，一度比數遭到超前，團隊進攻在對手強悍防守之下有些熄火，但這時候富樫勇樹站了出來，他開始持球、並解決一切，就像他在四強戰對上新北國王所做得那樣。
第四節一己之力創造千葉噴射機21分中的17分 富樫勇樹展現MVP價值
整個第四節富樫勇樹直接得分或助攻為千葉噴射機拿到了17分，其中有兩球由Xavier Cooks和John Mooney進行的籃下配合，其實也是富樫勇樹先切入創造機會的，在末節簡直就是他和Warney兩人的「PK大戰」，球隊的領袖價值展現無遺。
末節讀秒階段，富樫勇樹罰球時，在菲律賓的球館裡響起了巨大的「MVP」呼聲，雖然今天有千葉噴射機的球迷來到現場，不過其中有很大一部份的音量來自熱情的菲律賓球迷。
在菲律賓被喊「MVP」 身高不能阻止富樫勇樹成為不可思議的球員
東超官方賽後評論道：「閃電般的急停三分球已成為富樫勇樹的個人標誌，他的Croosover運球讓球迷們眼花繚亂、也讓防守者望塵莫及。體型從未阻止富樫成為一名不可思議的球員，作為EASL四強MVP，他將繼續激勵亞洲後衛們提升自己」。
賽後富樫勇樹對此謙遜地表示，無論球隊走到哪裡，都有很多人支持他們，這真的讓人很感動，來到這裡參加比賽很有趣，他認為在菲律賓打球的氛圍真的很特別，人們是真的喜愛體育賽事和籃球，能打出一場受到大家喜愛的比賽，這種感覺很棒，也感謝東超創造了這樣的環境。
其實千葉噴射機這次的賽程很艱難，他們直到四強賽開打前一天的晚上才來到當地，然後就匆匆練球，每有什麼休息適應的時間。富樫勇樹在奪冠後也坦言這不容易，但他知道球隊有這個能力，也希望能夠獲得每一個參加過比賽的冠軍。
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