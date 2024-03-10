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快評／富樫勇樹末節創造17分！體型並未阻止他成為不可思議的球員

▲身高僅167公分的富樫勇樹在東超冠軍戰，全場攻下22分，其中末節自己創造了17分，帶領球隊走向勝利，抱回100萬美元獎金。（圖／東超提供）
▲身高僅167公分的富樫勇樹在東超冠軍戰，全場攻下22分，其中末節自己創造了17分，帶領球隊走向勝利，抱回100萬美元獎金。（圖／東超提供）

記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

167公分的富樫勇樹成為B League千葉噴射機抱回100萬美元（約3055萬元台幣）獎金的大英雄！在東亞超級聯賽冠軍戰，千葉噴射機以72:69擊敗首爾SK騎士，富樫勇樹全場攻下22分，其中末節自己創造了17分，帶領球隊走向勝利。其華麗的運球、快如閃電的三分出手，連菲律賓宿霧拉普拉普灌籃圓頂體育館的球迷都被他打服，瘋狂大喊「MVP」，展現自己作為亞洲頂級後衛的魅力和風采。賽後東超官網也感嘆：「體型從未阻止富樫成為一名不可思議的球員。」

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其實這一場比賽富樫勇樹的開局有些慢熱，首節5投1中，面對身材高大的韓國防守者，他被施加了很多身體壓力。不過千葉噴射機隊總教練很快做出調整，讓洋將Xavier Cooks更多進行持球組織，如此富樫勇樹就可以打更多無球，藉由掩護創造投籃機會。

此役下半場千葉噴射機面對Jameel Warney帶領的SK騎士步布進逼，一度比數遭到超前，團隊進攻在對手強悍防守之下有些熄火，但這時候富樫勇樹站了出來，他開始持球、並解決一切，就像他在四強戰對上新北國王所做得那樣。

▲富樫勇樹首節遭到身材高大許多的對手嚴加看管，5投1中、只得3分，但第2節他開始加溫，包括在該節槍響前一回合的一記擋拆後干拔三分球，單節攻下7分。（圖／東超提供）
▲富樫勇樹首節遭到身材高大許多的對手嚴加看管，5投1中、只得3分，但第2節他開始加溫，包括在該節槍響前一回合的一記擋拆後干拔三分球，單節攻下7分。（圖／東超提供）
第四節一己之力創造千葉噴射機21分中的17分　富樫勇樹展現MVP價值

整個第四節富樫勇樹直接得分或助攻為千葉噴射機拿到了17分，其中有兩球由Xavier Cooks和John Mooney進行的籃下配合，其實也是富樫勇樹先切入創造機會的，在末節簡直就是他和Warney兩人的「PK大戰」，球隊的領袖價值展現無遺。

末節讀秒階段，富樫勇樹罰球時，在菲律賓的球館裡響起了巨大的「MVP」呼聲，雖然今天有千葉噴射機的球迷來到現場，不過其中有很大一部份的音量來自熱情的菲律賓球迷。

▲千葉噴射機在王牌後衛富樫勇樹全場17投7中，攻下22分7助攻的帶領下，以72:69險勝贏得冠軍以及100萬美元（約3055萬元台幣）。（圖／東超提供）
▲千葉噴射機在王牌後衛富樫勇樹全場17投7中，攻下22分7助攻的帶領下，以72:69險勝贏得冠軍以及100萬美元（約3055萬元台幣）。（圖／東超提供）
在菲律賓被喊「MVP」　身高不能阻止富樫勇樹成為不可思議的球員

東超官方賽後評論道：「閃電般的急停三分球已成為富樫勇樹的個人標誌，他的Croosover運球讓球迷們眼花繚亂、也讓防守者望塵莫及。體型從未阻止富樫成為一名不可思議的球員，作為EASL四強MVP，他將繼續激勵亞洲後衛們提升自己」。

賽後富樫勇樹對此謙遜地表示，無論球隊走到哪裡，都有很多人支持他們，這真的讓人很感動，來到這裡參加比賽很有趣，他認為在菲律賓打球的氛圍真的很特別，人們是真的喜愛體育賽事和籃球，能打出一場受到大家喜愛的比賽，這種感覺很棒，也感謝東超創造了這樣的環境。

其實千葉噴射機這次的賽程很艱難，他們直到四強賽開打前一天的晚上才來到當地，然後就匆匆練球，每有什麼休息適應的時間。富樫勇樹在奪冠後也坦言這不容易，但他知道球隊有這個能力，也希望能夠獲得每一個參加過比賽的冠軍。

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