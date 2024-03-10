中國醉男「一時好奇」伸手撬逃生艙門 空姐一看嚇壞忙出手阻止
中國青島一名酒醉男子週六（9）在一架前往哈爾濱的航班起飛前，竟因「一時好奇」竟伸手試圖打開機艙艙門，空服員看到後嚇得立刻上前用手按住，還餘悸猶存地詢問他為什麼要打開，但對方卻淡淡表示「不知道，我只是好奇」，同時還拿起手機和他人交談，最後在其他空服人員的引導下才將其安排至其他座位，遠離逃生出口。
國際中心楊智傑／綜合報導
中媒報導指出，這架航班是在9日準備從青島飛往哈爾濱，一名坐在窗戶旁的男子在飛機起飛前，竟伸手將逃生艙門拉開打算一探究竟，當時空服人員正在進行飛行前繫安全帶等安全事項宣導，看見男子突然手動開啟艙門，這個脫序行為也嚇得一名女性空服人員急忙上前阻止，直接用手按住艙門，還一邊用顫抖聲音向同事表示，「我跟他說了不（能）打開」，緊張得連話都說不清楚。
這起事件在飛機上引發不小的騷動，隨後在另一名男性客服的詢問下，該名男乘客才一邊用手機和他人交談，一邊承認自己喝了酒，而在面對機組人員的問話時，也出現明顯反應遲鈍的情況，阻止意外發生的空服人員則在一旁補充表示已經提醒過乘客不可打開，但對方卻置若未聞。
現場乘客受媒體訪問時表示，兩名空服員現場十分緊張，這足以說明此事的嚴重性，但最後並未要求他下飛機，而是先將他換了座位，並在下飛機前攔住男子，要求他填寫相關證明文件等才結束這場鬧劇。