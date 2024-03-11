奧斯卡「世紀合照」10年了！被爆有詛咒 大咖天王天后衰遭牽連
第96屆奧斯卡頒獎典禮於美國時間10日（台灣時間11日）登場，歷年奧斯卡的大事記也被人翻出，回顧10年前，也就是第86屆的奧斯卡頒獎典禮上，當時知名主持人艾倫（Ellen DeGeneres）拍下了聚集史上最大咖的影星的自拍照，沒想到近日卻傳出這張照片充滿「詛咒」，引起粉絲熱烈討論。
記者吳雨婕／綜合報導
《紐約郵報》（New York Post）近期以「艾倫在奧斯卡的自拍照有詛咒，已經10年了」為題，指出當年艾倫拿著手機與12位大咖影星，包含梅莉史翠普（Meryl Streep）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、布萊德彼特（Brad Pitt）、凱文史貝西（Kevin Spacey）與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、凱文史貝西（Kevin Spacey）等，拍下這張世紀合照，出現在照片中的人似乎都改變了命運，有些被爆出醜聞，有些甚至面臨離婚、事業危機等。
凱文史貝西於2017 年被Netflix影集《紙牌屋》解僱，原因是遭指控性侵，且不只一個人出面指控，雖然都被裁定無罪獲撤銷，但形象已跌入谷底，演藝事業面臨危機；布萊德彼特與安潔莉娜裘莉則是上演痛苦的離婚官司，還在飛機上吵架，家醜鬧得沸沸揚揚；梅莉史翠普去年被爆出早在2017年時與老公唐古莫（Don Gummer）分居。
艾倫是在2020年因為被抖出職場霸凌，消失在螢光幕前；布萊德利庫柏從2014年開始入圍奧斯卡至少10次，但次次皆未得獎；好萊塢超級巨星茱莉亞羅勃茲同樣也是從2014年開始，拍攝的影視作品不斷遭遇失敗，鮮少有令人驚喜的作品。
※【NOWnews 今日新聞
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