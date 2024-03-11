NCC業務報告照抄去年？黃國昌怒轟「回家重寫」 立法院今將交鋒
國家通訊傳播委員會（NCC）今（11）日上午9時將至立法院交通委員會針對業務概況報告，日前民眾黨立委黃國昌看完NCC送來的書面報告後怒轟，「簡直要吐血」，報告1萬3000字的內容，有超過9300字都是照抄去年舊的內容，他更點名要NCC主委陳耀祥回家重寫，今天可謂山雨欲來，可能出現火爆場面。
記者陳宜加／台北報導
根據立法院會議預報，今日交委會將邀請國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥列席報告業務概況，並備質詢。第二、邀請國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告，並備質詢。
其中，針對業務狀況，黃國昌表示，看完NCC原擬的在交通委員會的業務報告，「簡直要吐血！扯到爆的NCC業務概況報告」。
黃國昌說，姑且不論內容堪稱「專業廢文訓練」的代表作，在整份29頁業務報告1萬3000字的內容，竟然有超過9300字以上是「完全照抄」去年的舊內容。少數更新的部分，幾乎是NCC官員出國考察行程。
黃國昌質疑，連小學生寫報告都不敢如此偷懶敷衍，何況是主管機關交給立法院的報告？現在NCC是把立委都當笨蛋嗎？到底是要如何傲慢，才會表現得如此荒腔走板？
至於另一份「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」專案報告，黃國昌認為，空洞到不知該如何吐槽了。黃國昌要求交通委員會把報告退回，叫NCC主委陳耀祥回家重寫。