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批NCC報告照抄去年！黃國昌喊回家重寫　陳耀祥：沒有重寫問題

▲國家通訊傳播委員會（NCC）的立法院書面報告遭立委怒批「照抄去年」，對此主委陳耀祥認為，NCC作為監理機關，業務具有延續性，沒有重寫的問題。（圖／記者葉政勳攝）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）的立法院書面報告遭立委怒批「照抄去年」，對此主委陳耀祥認為，NCC作為監理機關，業務具有延續性，沒有重寫的問題。（圖／記者葉政勳攝）

記者林志怡／台北報導

日前國家通訊傳播委員會（NCC）的立法院書面報告，遭民眾黨立委黃國昌怒批「比小學生還不如」，1萬3000字的內容中，有超過9300字都是照抄去年舊的內容，點名要NCC主委陳耀祥回家重寫，今（11）日陳耀祥赴立法院進行專案報告，會前接受媒體聯訪表示，NCC作為監理機關，業務具有延續性，但統計數字不一樣，沒有重寫的問題。

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針對這次的業務報告內文與去年重複爭議，陳耀祥出席立法院交通委員會前、接受媒體聯訪表示，NCC是一個監理機關，本來業務就有延續性，很多內容會有延續，統計數字每年就不太一樣，且今年有成立網際網路辦公室，所以內容還是有一些新的、還有許多國際交流活動。

「沒有重寫的問題吧！」對於委員「重寫」的要求，陳耀祥說，如果委員有需要了解更多詳細內容，NCC會提供補充資料。

此外，針對業務報告中未提鏡電視、中天等，陳耀祥說，因為委員當時要求的是「通案式報告」，也會補充統計資料。

至於中天一案，由於中天最終勝訴，媒體詢問，是否代表NCC的處置有明顯瑕疵？陳耀祥說，目前與中天的案件還有10件審理中，而NCC在先前的案件中，有14件勝訴，中天勝訴的案件數僅有2件。

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