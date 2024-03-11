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罵新北國王洋將奧帝「爛貨」！球評道歉了　坦承粗鄙言論不經大腦

▲奧帝（Austin Daye）擁有NBA冠軍戒，被球評酸為「爛貨」。（圖／新北國王提供）
▲奧帝（Austin Daye）擁有NBA冠軍戒，被球評酸為「爛貨」。（圖／新北國王提供）

NOWnews/綜合報導

新北國王洋將奧帝（Austin Daye）隨隊出征東超賽事，最後新北國王淪為第四名，負責轉播的緯來體育台卻發生意外，知名球評「小古」古硯偉因為在比賽中試音時「酸」新北國王洋將奧帝是月薪1.5萬美元（約台幣47萬）的「爛貨」外，還痛批東亞超級籃球聯賽「名為東亞超級聯賽其實不怎麼超級」，讓轉播單位緊急下架其他資料及提出版權聲明，但相關錄音等備份畫面已經被網友截錄小古在深夜道歉發文，指出自己「過於粗鄙的用詞除了不經大腦，並沒有任何意義，自己僅有單方面資訊和偏見，不應在未經任何形式確認下脫口而出。」有網友認為，有道歉就可以結束這話題，但也有網友不買單，認為「要跟當事人道歉」。

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新北國王出征東亞超級聯賽，代表台灣，執行長陳信生之前也信誓旦旦，希望為台灣拿下一座冠軍，但拚到最後都以落敗收場，不過洋將問題受到挑戰，球評小古在未告知收音公開狀況下對外發言，他提到，「國王有利多嗎？國王的洋將這麼爛，國王找洋將只有一個要求，就是月薪不要超過1.5萬，那奧帝為何接受？因為他沒球打，他就是1.5萬以下的這種爛貨。」不但從評論球賽到「人身攻擊」，更讓看東亞超級聯賽以及支持新北國王的球迷傻眼。

毛加恩在IG限時動態上回擊：「去年最佳洋將、聯盟第一隊、籃板王，還有另外聯盟第二隊以及抄截王，你用『爛貨』來批評他們的能力，請問你有做過什麼厲害的事讓你當一個球評這麼有自信？奧迪在Byron、Tony、Christian同時受傷短時間來到台灣測試，練不到兩次的團練願意出賽東超四強賽。幫助國王在亞洲高強度的對抗賽打出競爭，該給的尊重應該要有。」

小古也在深夜臉書公開道歉：

大家好，我是小古

相信很多人有看見今天下午開播前的放送事故，很抱歉引起大家不必要的關注和輿論，但無論是什麼樣事故，無論是什麼樣的情境或場合，嘴巴長在自己身上，不該講的就不該開口 ，不該引起的無謂爭議，無論場上、場下都是一樣，經歷整晚反省與沉澱，對於一切深感歉意。

有幾點還是必須額外澄清，收音提及的數字自己並沒有全然核實，過於粗鄙的用詞除了不經大腦，並沒有任何意義，自己僅有單方面資訊和偏見，不應在未經任何形式確認下脫口而出，未來無論有意無意，任何場合都會更仔細拿捏分寸，同時也會更謹言慎行。

對於被影響的國王球團、國王毛總毛加恩、國王禁衛軍們，以及所有支持台灣籃壇發展至今的球迷們和相關人士，再次致上最高歉意。

特別謝謝毛總在結束球隊行程，與不必要情緒影響後的晚上，除了站在保護球團，也能以產業前輩立場提點，也謝謝所有第一時間關心、批評的所有人，對於一切虛心接受，再度深刻體會產業起頭格外不易，做了不好示範，引起不必要的爭議，真的很抱歉。

未來無論有意無意，任何場合都會更仔細拿捏分寸，同時也會更謹言慎行

對於小古的行為，未來是否緯來體育台還會再邀請他擔任球評，還是為了顧及電視台形象跟他切割，目前並未有答案，不過根據球星楊敬敏的IG限時動態指出，不但直接大罵緯來體育台是「水泥」還是主管階層「腦裝裝屎」，邀請這樣沒有水準、不懂籃球的球評，並標記緯來體育台，為球隊、隊友表達不滿。

新北國王即將在今（11）日回到台灣，屆時可能總經理毛加恩、執行長陳信生都會針對此事件發言。

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