阮經天《周處除三害》中國賺15億票房！被爆廉售版權 監製回應了
金馬影帝阮經天主演的動作片電影《周處除三害》，最近在串流平台上線，引起觀眾熱議，在中國上映也票房不俗，目前已突破3.4億多元人民幣，換算約有15億元台幣，男主角再度翻紅，天天登上微博熱搜，海外票房大賣，卻一度外傳製片方以20萬美元（約628萬元台幣）賣斷版權，被說是「廉售」電影，不過監製李烈否認此說法，表示沒有賣斷版權，而是以保底分帳的方式互惠，數字則不便透露。
記者江芷稜／綜合報導
由香港導演黃精甫執導的《周處除三害》，在兩岸熱度大不同，該片去年在台灣上映時票房約新台幣4700萬元，阮經天風光角逐金馬獎男主角，並獲得香港電影金像獎「最佳亞洲華語電影」提名，評價相當不錯，但熱度略遜於吳慷仁的《富都青年》。不過，這類型犯罪電影在大陸並不常見，因此上映後，多場精彩動作戲引發討論，阮經天瘋魔的演技被誇「封神」，是入行以來的新高峰。
目前《周處除三害》在中國上映10天，儘管刪減了些許限制級畫面，票房仍衝破3.44億人民幣（約15億元台幣），第二週逆勢看漲，阮經天在《周處除三害》把惡匪「陳桂林」演繹到相當到位，因此聲勢翻紅，過往表現仍登上微博熱搜，連他在電影裡吃的便當也讓人想要朝聖。
《周處除三害》票房持續上漲，卻有傳言指該片在對岸狂賣，投資人卻分不到，因為內容過度爭議，要找到適合的片商不容易，製片方將版權賣斷給大陸片商「北京星光聯盟影業」，傳出金額為20萬美元（約628萬元台幣），堪稱是「廉售」。
不過，據《鏡週刊》報導，該片監製李烈澄清，製作成本約新台幣6,000萬元的《周處除三害》並沒有賣斷版權，而是與陸方保底分帳，分帳數字則不便透露。根據大陸網友推估，若是以進口片25％的分帳比例來算，若《周處除三害》最後票房如預測賺進26.5億元台幣，片商應有約6.6億元入袋，再與台灣製作方拆帳，李烈表示「投資人能賺到錢真的很開心」，預估最終拆帳的金額應該不少。
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