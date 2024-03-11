中國兩會閉幕 國安局長蔡明彥：未見局勢升高「請國人放心」
中國兩會日前落幕，國安局長蔡明彥今天受邀至立法院國防外交委員會備詢時指出，國安局與國防部等國安單位，均針對台海情勢嚴密監控，並與國際友盟針對中共會不會於現階段有犯台意圖密集討論，目前沒有看到任何情資顯示，台海的緊張情勢有持續的升高，「請國人放心」。
記者邱新博／台北報導
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，併請國防部副部長柏鴻輝等人列席，並備質詢。蔡明彥進入會議室前接受媒體聯訪，談到兩會，他表示，這次在中國「兩會」的過程中，可以看到政治上重新定位國務院角色，變成維護及領導，貫徹黨中央領導的角色，讓國務院未來的角色和功能會變成某種程度的限縮。
蔡明彥表示，經濟上主要是在唱響經濟光明論，特別是推中國現代化模式，把未來經濟施政的重點，聚焦在新質生產力的推動，可以看到經濟上面臨很多不確定的因素，變成今年兩會討論重點。
蔡明彥指出，，兩岸政策上，主要依照和平統一路線，希望能夠反獨、促統、促融、反對外力介入干涉；而在中共領導人習近平強人主導政治下，兩會功能變得行禮如儀，只做政策宣示的情況下，沒有實質效用。
蔡明彥表示，國安局與國防部等國安單位，都有針對各種台海情勢、尤其軍事動態做嚴密監控，透過各項情監偵系統與國際友盟，針對中共會否於現階段武力犯台的意圖與相關動作，密集討論。
蔡明彥說，目前沒有看到任何情資顯示台海緊張情勢有持續升高，或有任何違常狀況；目前沒有看到任何情資顯示，台海的緊張情勢有持續的升高，假如有任何違、異常的狀況，政府也會依照預應方案來應處，避免情勢升高，維持台海情勢穩定。