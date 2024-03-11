國民黨推不在籍投票 蔡明彥：國人在中國投票意志恐受影響
國民黨立院黨團將在本會期推動不在籍投票，其中包含開放境外通訊投票，引發境外勢力恐介入疑慮。對此，國安局長蔡明彥今（11）日表示，可以參考國外很多做法，在各國推動相關過程中，也有安全顧慮，而特別在中國家如要做遠距投票，投票意志會不會受到干擾，這是國安局必須做的提醒。至於是否排除在中國的國民，則尊重部會討論。
記者邱新博／台北報導
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，併請國防部副部長柏鴻輝等人列席，並備質詢。媒體問及在野黨近日要推不在籍投票，蔡明彥表示，可以參考國外很多作法，各國推動相關過程當中，也有他們的安全顧慮。就國安局角度會提醒的還是相關的「通訊投票」有沒有資訊安全的疑慮。
蔡明彥說，國人在境外、特別在中國地區假如要做遠距的投票，他們的投票意志會不會受到一些干擾，這是國安局必須做的提醒。
至於是否會先排除中國，蔡明彥說，這尊重相關的部會一起討論，有需要國安局提供意見，他們會提供專業意見給各部會評估。
另外新政府520上任，近期傳出國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政與徐斯儉、國安局長蔡明彥等核心國安團隊，留任機會大。蔡明彥則表示，在520之前，他會做好每一天的工作，520之後要尊重新總統的人事佈局和規劃，因為他是現任總統、現任政府的成員，並不適合對520以後的人事做任何臆測或評論。