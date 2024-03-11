柯建銘開地圖砲狂嗆國民黨 徐巧芯：待退老人碎念！年輕人最討厭
新國會開議，國民黨提出許多改革法案，但屢遭民進黨質疑毀憲亂政，民進黨立院黨團總召柯建銘也頻開砲，批國民黨立委素質有待加強。國民黨新科立委徐巧芯說，柯建銘像是待退老人在碎碎念，批評不在籍投票違憲的理由都在亂講，好像把自己當宇宙憲法大學者，這就是年輕人的公敵。
記者何哲欣／台北報導
柯建銘說，國民黨主席朱立倫與國民黨立法院團沆瀣一氣，若任其惡意發展，國民黨會無可救藥，走向歷史的焚化爐。他認為，非從思想改造不可得，「建議貴黨能辦二次集訓，找我去上課，交換意見，比找（立法院秘書長）周萬來有效！」
柯建銘點名周萬來，徐巧芯在政論節目《週末大爆卦》表示，民進黨本來以為可以看韓國瑜笑話，但韓國瑜上任後很認真，每天自己主持院會，沒找過副院長江啟臣代班，還找來周萬來輔佐，連民進黨閣員被國民黨立委修理，都要找韓國瑜求救，民進黨想奚落韓國瑜的希望落空，難怪柯建銘會對周萬來很不爽。
徐巧芯也說，柯建銘這種人就是愛倚老賣老，好像他在立法院很多年，講甚麼都是對的、都是別人不了解，這就是年輕人在社會上最討厭遇到的長官或同事，說自己吃過的鹽比你吃過的米還多，但講的可能都是歪理。