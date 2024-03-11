NCC萬字報告全抄！民眾黨團怒批擺爛　嗆成立弊案調閱小組查這案

我是廣告 請繼續往下閱讀
林國成也拿出兩份已連署通過的提案，包含「退回擺爛報告」及成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，他指出，請民進黨不要再用「已進入司法程序，不允許調閱」當藉口，民眾黨團調閱的是「行政資料」，跟司法無關，呼籲民進黨不要再玩這套了。
立委黃國昌表示，陳耀祥應該道歉，「報告拿回家重寫」，過去大家都看到，民進黨黑手伸入NCC，幫特定媒體從事前、事中到事後，護航包庇荒腔走板，竟可大剌剌地說「執照要給，是蔡總統旨意」，「不管誰當行政院長，就是要給」，民進黨曾說黨政軍退出媒體，但如今淪為21世紀台灣民主法治最大的笑話。
立委黃珊珊表示，獨立機關理應獨立；獨立機關不獨立，便是台灣最大的禍害，尤其是NCC這般掌控監理職權，卻讓媒體成為政黨的打手。黃珊珊也提醒，所有資料都要公開透明，鏡電視爭議不是一天兩天，更是「有關係就沒關係」的範例，政論節目開完只有警告一支，連罰款都沒有，只有鏡電視有這樣的特權，相當離譜。
黃珊珊指出，NCC把以前的報告拿出來重抄，「即使是小學生抄作業，也通不過老師那關」，希望全體國人一起睜大眼睛看看，政府用這樣的方式操控媒體、遮蔽大家的眼睛，需要把它攤在陽光下，讓大家了解事實真相。
民眾黨團指出，鑑於主管關NCC失職、有效監督已失靈，為了釐清鏡電視申設及後續弊案爭議相關責任，民眾黨團將依《立法院職權行使法》第45條之規定，特提案成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，履行本院委員監督之職責。