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立法院通過「成立鏡電視弊案調閱小組」、NCC在1個月內重寫報告

▲立法院交通委員會今（11）日以6比5通過臨時提案，要求成立鏡電視弊案調閱小組。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.11）
▲立法院交通委員會今（11）日以6比5通過臨時提案，要求成立鏡電視弊案調閱小組。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.11）

記者李琦瑋／台北報導

立法院交通委員會今（11）日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥備詢，在野立委不滿報告多數照抄去年、針對鏡電視換照案沒有多提，不但質詢時加以撻伐，也通過2個臨時提案，退回NCC報告，於1個月內重寫，並要求成立鏡電視弊案調閱小組，履行立委監督職責。

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立法院交通委員會今天邀請NCC主委陳耀祥列席報告業務概況，以及就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告，並備質詢，但日前該報告遭立委黃國昌怒批「比小學生還不如」，1萬3000字的內容中，有超過9300字都是照抄去年舊的內容，點名要陳耀祥回家重寫。

藍白立委今天都要求直接跳過報告程序、進入詢答階段，交委會召委陳雪生表示，NCC業務報告內容與去年重複性過高，對於真正的重點，如壹電視、52台等隻字未提，不能避重就輕，下次委員會請NCC把功課做好，「今天暫緩報告，直接開始質詢。」

民眾黨立院黨團聯合部分藍委黃健豪、廖先翔、邱若華、林沛祥，提出2項臨時提案，第一，要求退回NCC業務報告，並於1週內重新撰寫一份真正反映過去1年內工作成果、展現未來規劃的詳盡報告。

第二，有鑑於鏡電視執照申請取得及後續弊案，不斷有執政黨高層黑手介入的爭議，但陳耀祥卻一再地以「調查中」、「改正即可」等護航，以致相關爭議迄今無法解決，盼依《立法院職權行使法》第45條之規定，提案成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，履行立委監督職責。

對於報告部分，陳耀祥澄清沒有藐視國會，對於這次報告沒寫好，造成委員關切、意見，會後將補充業務報告，承諾會在1個月內重新撰寫報告，最後交通委員會也通過該臨時提案，要求NCC補充業務報告，並於1個月內重新撰寫報告。

對於成立鏡電視弊案調閱小組，陳耀祥認為該案有個案性，若通過成立調閱小組，可能會有政治干預個案行使的問題；另外，依據大法官釋字729號「立法院得否調閱檢察機關之偵查卷證」，大法官釋憲認為檢察機關代表國家進行犯罪之偵查與追訴，基於權力分立與制衡原則，且為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中的案件，立法院自不得向其調閱相關卷證，基於上述2項原因，行政部門不贊成該提案。

後續交通委員會以6比5通過臨時提案，要求依《立法院職權行使法》第45條之規定，成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，履行立委監督職責。

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