台北景點前3名！「士林官邸公園」擠上榜 冠軍單月近百萬人朝聖
隨著疫後國境開放，觀光人潮回流，根據台北市政府觀光傳播局統計，今年1月景點造訪共582萬987人次，比去年同期大幅增加近5成，而台北市最熱門的景點前三名，依序是台北101、松山文創園區、士林官邸公園。
記者黃韻文／綜合報導
台北市身為首都，是許多觀光客到台灣旅遊時，必朝聖的縣市之一。台北市觀傳局統計，2024年1月台北市各景點遊客人次排名前3名，冠軍是台北101（92萬7706人），松山文創園區（69萬2948人）居次，第3熱門則是士林官邸公園（62萬7379人）。
台北101是台灣最知名地標之一，具標誌性的建築除了象徵台灣現代化與經濟實力，成為國內外遊客初到台北市必訪景點，除了到觀景台拍照打卡、商場逛街購物、吃美食外，周邊還有信義商圈、四四南村、幾米月亮公車、台北探索館可順道造訪。
松山文創園區的遊客人次排名第2，近年園區活化空間再利用，經常舉辦藝文、文創、設計等展演活動，將古老的製菸空間，轉變成嶄新的文創櫥窗。鄰近的大巨蛋體育館也在今年2月營運，可望為周邊人潮助攻。
士林官邸公園意外擠上第3名，主要是園區內有庭園造景設計、各式花種可供欣賞，像是年初滿園盛開雪白梅花，2月至3月舉辦鬱金香展，4月則有浪漫的玫瑰展，11月至12月的菊展更是台北最盛大的花展。