標售抵費地賣出新地王！中市府澄清：平均單價比周邊行情還低

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遠雄建設事後重訊公告，在這次標售案中以總價6.41億元、每坪100萬元標得榮德段88地號，不僅締造榮德段單價、總價新高紀錄，成為台中市抵費地標售的地王，也創下14期重劃區土地單價第３高，引起熱烈討論。榮德段88地號位於14期重劃區東北側，正鄰崇德19路、榮美路。
事後房產市場盛傳，台中市政府一直賣土地，不僅有「帶頭炒地」之嫌，標售底價也高於市場行情達2成，未來台中房價恐追上地價。對此，台中市政府今（11）日發出新聞稿澄清，強調和近來周邊實價登錄相比，得標單價只有其他土地成交價9成左右，底價符合市場價格，投標者亦未追價。
地政局指出，第13期重劃區共標脫24筆土地，溢價約3.57%，比較同樣的土地使用分區，售出單價與周邊實價登錄的市價比介於73.42%至111.22%，平均約92.24%。第14期重劃區同樣標脫24筆土地，溢價約10.61%，得標價與市價比在64.74%至95.38%之間，平均約83.51%。
地政局強調標售抵費地的底價，是由專業不動產估價師查估市價，經地價評議委員會和市地重劃委員會等地方公正人士、學者專家審議而定。以這次最高價的第13期重劃區南屯區昌明段土地為例，標售底價每平方公尺29萬2,000元，比市價還低；得標單價30萬2,200元，實價登錄約29萬9,915元，得標價僅溢價實價登錄約0.76%，並未超出市場行情2成。