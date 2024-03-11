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南門市場後又1例！東門市場恐迫遷？他怒：政府搶地不顧浪費公帑

▲ 東門市場恐迫遷，媒體人黃暐瀚認為，怒批政府搶地不顧浪費公帑。（圖／資料照片）
▲ 東門市場恐迫遷，媒體人黃暐瀚認為，怒批政府搶地不顧浪費公帑。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

台北市政府行文中央國產署，希望繼續租用這塊「特二地」讓東門市場繼續使用，但國產署以「特二地」已經答應讓「國家通訊委員會」及「數發部」當廳舍使用，拒絕延租。資深媒體人黃暐瀚今（11）怒轟，南門中繼市場事件與東門市場，剛好是兩個他最常去的市場，所以這次的事件，特別有感。

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黃暐瀚說，2019年，南門市場改建，原攤商遷移到愛國東路與杭州南路口的「特二地」，花1.6億元，蓋了一個「南門中繼市場」，讓攤商過度使用。雖是中繼市場，但蓋得有模有樣。樓頂有停車場，一樓分前後，前區商店賣衣物雜物，後區雞鴨魚肉蔬菜水果，樣樣俱全。南門市場最受歡迎的，就是一些烹煮好的熟食菜飯，好味道，保存下來。二樓還有「美食區」，來買菜的饕客，可以吃碗知名的蕃茄牛肉麵再回家。

黃暐瀚表示，4年很快過去，南門市場改建完成，去年9月29日，南門中繼市場最後一次營業，10月7日，攤商回原址（羅斯福路、南海路口），盛大開幕，南門市場改建好了，東門市場也有遷建需求，台北市政府行文中央國產署，希望繼續租用這塊「特二地」讓東門市場繼續使用，但國產署以「特二地」已經答應讓「國家通訊委員會」及「數發部」當廳舍使用，拒絕延租，北市府於是改安排一路之隔的前華光社區「特一地」，再花錢建蓋臨時中繼市場，給東門市場遷建使用。

黃暐瀚指出，沒想到，數發部今年二月確定，不用這塊「特二地」，改到行政院後方，北平東路的「行二行三」用地建蓋機關大樓。繞了一圈，數發部「佔著用地不蓋樓」，如果「國家通訊傳播委員會」最後也不用這塊「特二地」，那南門中繼市場可以說是白拆了。

他說，數發部對此澄清，東門市場攤商自治會，同意使用「特一地」。這是事實。但地方人士與議員還有市府，之所以「另覓他地」，不就是因為國產署從頭到尾拒絕延租「特二地」？強調東門市場選的是「特一」不是「特二」，這說法，省略了過程，有點倒果為因。公文證明，2022年柯市府申請延租特二地，被拒；2023年5月蔣市府再次行文申請，再次被拒。

黃暐瀚怒批，中央兩度拒絕事實，見微知著，規劃「不連貫」、「不前瞻」、「不主動考慮節省公帑」，都是政府該檢討之處。

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